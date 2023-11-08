KLEVV C910 Lite: محرك أقراص NVMe SSD موثوق به من الطبقة المتوسطة

عندما يتعلق الأمر بالأجهزة عالية الأداء، فإن KLEVV هو الاسم الذي يتبادر إلى الذهن غالبًا. تشتهر الشركة الكورية الجنوبية بتقديم منتجات ممتازة، وقد أحدثت ثورة في الذاكرة ومساحة التخزين منذ عام 2014. ويهدف أحدث عروضها، KLEVV C910 Lite NVMe SSD، إلى توفير حل تخزين موثوق وبأسعار معقولة للمستخدمين من الطبقة المتوسطة.

عند فتح علبة C910 Lite، ستجد محركًا خاليًا يتم شحنه بدون وسادة حرارية. بدلاً من ذلك، فهو يعتمد على حل التبريد الذي توفره اللوحة الأم أو خيار جهة خارجية. في حين أن عدم وجود وسادة حرارية قد يكون جانبًا سلبيًا بالنسبة للبعض، فإن تركيز KLEVV على إدارة الحرارة واضح. يزن محرك الأقراص 7 جرامات فقط ويتميز بذاكرة فلاش كاملة موضوعة على الجانب العلوي لتبديد الحرارة بشكل مثالي.

يتميز C910 Lite بمواصفات رائعة، بسعات تتراوح من 500 جيجابايت إلى 4 تيرابايت. يوفر سرعات تصل إلى 5000/4200 ميجابايت/ثانية لعمليات القراءة/الكتابة المتسلسلة و4K للقراءة/الكتابة العشوائية IOPS لما يصل إلى 680,000/880,000. تعمل أرقام الأداء هذه على وضعه بشكل مثالي لمختلف التطبيقات، مثل أجهزة الكمبيوتر الصغيرة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وتخزين M.2 عالي السرعة لحلول NAS والمزيد.

إحدى الميزات البارزة في C910 Lite هي استخدامه لمحرك LDPC ECC، مما يساعد على تقليل الأخطاء أثناء نقل البيانات. يستخدم محرك الأقراص هذا أيضًا ذاكرة تخزين مؤقت DDR1 بسعة 4 تيرابايت مدعومة بوحدة تحكم Micron TLC NAND. يساعد الجمع بين تقنية LDPC وذاكرة التخزين المؤقت DDR4 في تسوية التآكل، وتكامل البيانات، والاختناق الحراري، بل ويضيف طبقة من تشفير AES 256 بت لتعزيز الأمان.

في الاختبارات المعيارية، أثبت KLEVV C910 Lite أنه موثوق به باستمرار، حيث يوفر سرعات قريبة من الحد الأقصى ويتفوق على التوقعات. سواء أكان ذلك CrystalDiskMark، أو AIDA64، أو عمليات النقل في العالم الحقيقي، يعرض محرك الأقراص هذا قدرته على التعامل مع مجموعة واسعة من أحجام الملفات وتوفير أداء ممتاز.

إذا كنت في السوق لشراء محرك أقراص NVMe SSD متوسط ​​المستوى يوفر الموثوقية والقدرة على تحمل التكاليف والأداء المذهل، فإن KLEVV C910 Lite يستحق الاهتمام بالتأكيد. بفضل سجل KLEVV الحافل بتقديم منتجات ممتازة، يمكنك الوثوق في أن محرك الأقراص هذا سيلبي احتياجات التخزين الخاصة بك دون إنفاق الكثير من المال.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو محرك LDPC ECC؟

ج: LDPC (فحص التكافؤ منخفض الكثافة) هو رمز تصحيح الخطأ المستخدم في أجهزة التخزين لضمان سلامة البيانات أثناء النقل.

س: ما هي ذاكرة التخزين المؤقت DDR4؟

ج: ذاكرة التخزين المؤقت DDR4 هي نوع من الذاكرة المتطايرة التي تخزن البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر من أجل استرجاعها بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام.

س: ما هو تشفير AES؟

ج: AES (معيار التشفير المتقدم) هو خوارزمية تشفير مستخدمة على نطاق واسع توفر نقلًا آمنًا للبيانات وتخزينها.

مصادر:

– [المصدر 1](https://www.example.com)