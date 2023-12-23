محبطون من KISS يشعرون بخيبة أمل بعد تفويت فرصة الحصول على نسخة تذكارية محدودة

ملخص: أصيب المعجبون الذين حضروا عرض KISS الأخير في Madison Square Garden بخيبة أمل بعد عدم حصولهم على نسخة محدودة من التذكرة الذهبية التذكارية. قامت الفرقة بتوزيع المجموعة على رواد الحفل المحظوظين عند خروجهم من المكان، لكن العديد من المعجبين لم يتلقوا واحدة.

على الرغم من حضور العرض النهائي لجولة نهاية الطريق لـ KISS، إلا أن بعض المعجبين تركوا خالي الوفاض عندما يتعلق الأمر بالتذكار الحصري للتذكرة الذهبية. كان من المفترض أن تكون التذكرة، التي احتفلت بالذكرى الخمسين لتأسيس الفرقة وتحمل شعار KISS باللون الذهبي، بمثابة هدية فراق للحاضرين. ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود تذاكر كافية للجميع، تم توزيعها بشكل عشوائي لاختيار الأفراد عند مغادرتهم المكان.

شعر بخيبة الأمل معجبون مثل رون إيفانجاك، الذين لم يعرفوا عن التذاكر الذهبية إلا يوم الأحد بعد العرض. لم يكن العديد من المشجعين على علم بوجود احتمال وجودهم، مما جعلهم يشعرون بالإحباط بسبب الخروج المفاجئ ونقص المعلومات من الأمن.

ردًا على الموقف، تم تقديم التماس على موقع Change.org لحث الفرقة والإدارة وماديسون سكوير جاردن على تصحيح سوء التقدير وتوزيع التذاكر الذهبية على الحاضرين الذين تم التحقق منهم في العرض. يؤكد الالتماس على أن التذاكر ليست مجرد لفتة رمزية ولكنها اعتراف بدعم المشجعين الثابت وتفانيهم في KISS.

علاوة على ذلك، أعرب بعض المعجبين عن إحباطهم بسبب التوزيع غير المنظم للتذاكر الذهبية، مع تقارير تفيد بأن بعض رواد الحفلات أخذوا تذاكر متعددة، وقام آخرون ببيعها بالفعل عبر الإنترنت بأسعار مبالغ فيها. وزاد هذا من خيبة أمل المشجعين الذين سافروا من خارج الولاية وأنفقوا مبلغًا كبيرًا على التذاكر.

على الرغم من النكسات، تمكن المعجبون من المشاركة في الأحداث الأخرى التي سبقت الحفلات الموسيقية النهائية في ماديسون سكوير غاردن. تضمنت عملية KISS NYC Takeover سلعًا ومقتنيات خاصة في جميع أنحاء المدينة، مما سمح للجماهير بالاحتفال بتاريخ الفرقة الذي يمتد لخمسين عامًا وجولة الوداع.

في حين أن حادث التذكرة الذهبية قد ترك العديد من المشجعين غير راضين، فمن الواضح أن الدعم الثابت لـ KISS لا يزال قوياً. يبقى أن نرى ما إذا كانت الفرقة والإدارة وماديسون سكوير جاردن سيتخذون خطوات لمعالجة المشكلة وإرضاء الجماهير المحبطة.