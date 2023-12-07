ثلاثي مراكز ملوك لوس أنجلوس يزدهر في الموسم الجديد

ملخص: حقق ملوك لوس أنجليس النجاح مع ثلاثي مراكزهم، أنزي كوبيتار وفيليب دانولت وبيير لوك دوبوا، حيث يمتلكون حاليًا رقمًا قياسيًا قدره 15-4-3. وبينما كان أداء دوبوا باهتًا مقارنة بالتوقعات، فقد تفوق عليه دانولت حتى الآن. كما سمح عمق الفريق في المركز المركزي للاعبين الآخرين، مثل كوينتون بيفيلد، بالتفوق في أدوار مختلفة. مع وجود نظام دفاعي قوي تحت قيادة المدرب تود ماكليلان، يضع الملوك أنظارهم على لقب كأس ستانلي المحتمل.

في المشهد المتنوع للموقع المركزي لفريق LA Kings، ظهر الثلاثي أنزي كوبيتار وفيليب دانولت وبيير لوك دوبوا كقوة لا يستهان بها. يتمتع الفريق حاليًا بسجل مثير للإعجاب يتمثل في 15 فوزًا و4 خسائر و3 خسائر في الوقت الإضافي، مما يشير إلى النجاح الذي حققه على الجليد.

لا يزال كوبيتار هو القوة المهيمنة، حيث يقود الفريق في الوقت الجليدي بمتوسط ​​19 دقيقة و26 ثانية لكل مباراة. لقد برز أيضًا كقائد هجومي للفريق، حيث جمع 21 نقطة في 22 مباراة، بما في ذلك 10 أهداف و11 تمريرة حاسمة، بتقييم رائع +13.

على الرغم من وصول دوبوا، يظل دانولت هو ثاني أكثر مركز استخدامًا في الفريق، بمتوسط ​​17 دقيقة و21 ثانية من الوقت الجليدي لكل مباراة، أي أكثر بدقيقة واحدة من دوبوا. المفاجأة تنتظرنا حيث كان دانولت يتفوق على دوبوا من حيث الإنتاج، حيث حصل على 15 نقطة مقارنة بـ 11 نقطة لدوبوا. إذا لم يقم دوبوا بتحسين أدائه قريبًا، فقد يصبح عقده الضخم الذي تبلغ مدته 8 سنوات بقيمة 68 مليون دولار عبئًا على الفريق.

بينما يزدهر ثلاثي المراكز، فإن الوقت الجليدي المحدود الممنوح للمركز الرابع، المخضرم تريفور لويس، يبلغ متوسطه 11 دقيقة و36 ثانية فقط لكل مباراة. بالإضافة إلى ذلك، أظهر لاعبون آخرون مثل Blake Lizotte وJaret Anderson-Dolan وQuinton Byfield أيضًا قدراتهم في مركز الوسط.

وقد تألق بايفيلد، على وجه الخصوص، عندما انتقل للعب في الخط الأول إلى جانب كوبيتار وأدريان كيمبي. يقف Byfield عند ارتفاع مثير للإعجاب 6'5 و 220 رطلاً، وقد أظهر موهبته برصيد 18 نقطة في 22 مباراة وتقييم +12. يعد تقدمه بمثابة تذكير بأن تطوير اللاعبين قد يستغرق وقتًا قبل الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة.

مع تثبيت كوبيتار ودانولت ودوبوا في مركز الوسط، يتمتع فريق LA Kings بالقدرة على تحقيق أهداف عالية، حتى أنهم يتنافسون على لقب كأس ستانلي الأول منذ عام 2014. ويخلق النظام الدفاعي للمدرب تود ماكليلان، الذي تكمله القوة النارية الهجومية للفريق، دفاعًا هائلاً وقويًا. وحدة مستديرة بشكل جيد على الجليد. مع تقدم الموسم، ستتجه كل الأنظار نحو ثلاثي مراكز الملوك بينما يواصلون قيادة الفريق نحو النجاح.