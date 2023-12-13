لا تفوت عرض دش النيزك المذهل الليلة

ملخص: استعد لظاهرة طبيعية مذهلة الليلة حيث يتساقط زخات شهب الجوزاء في سماء نيو برونزويك. ويصفه عالم الفلك الهاوي كريس كوروين بأنه "ملك زخات الشهب"، حيث ينتج عنه 120 نيزكًا مثيرًا للإعجاب في الساعة. سيبدأ العرض حوالي الساعة 8 مساءً ويصبح أكثر وضوحًا وبروزًا بحلول الساعة 10 مساءً. لا تحتاج إلى أي معدات خاصة لتقدير هذا المشهد السماوي؛ اعتمد ببساطة على عينك المجردة. يقارن كوروين التجربة بمشاهدة رقاقات الثلج تقترب من الزجاج الأمامي لسيارتك. ينشأ وابل شهب الجوزاء من كوكبة الجوزاء وينتج عن حطام كويكب يعرف باسم 3200 فايثون. للحصول على أفضل تجربة مشاهدة، ابحث عن منطقة مظلمة بعيدًا عن أضواء المدينة واسمح لعينيك بالتأقلم مع الظلام. تذكر أن ترتدي ملابس دافئة أثناء استعدادك لمشاهدة هذا الحدث الاستثنائي.

استعد لعرض ساحر لنجوم الرماية الليلة

تطلع إلى السماء الليلة واستعد لالتقاط أنفاسك من خلال عرض طبيعي رائع. سوف تزين زخات شهب الجوزاء، المعروفة باسم "ملك زخات الشهب"، سماء نيو برونزويك. ومن المقرر أن تنتج هذه الظاهرة السماوية مشهدًا مذهلاً يبلغ 120 نيزكًا في الساعة. ومع تقدم الليل، سترتفع الشهب في السماء، وستبلغ ذروتها حوالي الساعة 10 مساءً. لا تقلق بشأن الحصول على أي معدات فاخرة أو تحديد مكان محدد لمشاهدة هذا العرض الساحر؛ كل ما تحتاجه هو عينيك. تخيل المنظر الجميل لرقاقات الثلج وهي تقترب من الزجاج الأمامي لسيارتك، تاركة وراءها أثرًا من العجائب. تنبثق هذه النيازك الهائلة من كوكبة الجوزاء، مصدرها حطام كويكب يبلغ عرضه ستة كيلومترات يسمى 3200 فايثون. للحصول على أفضل تجربة، قم بالمغامرة بعيدًا عن أضواء المدينة لتستمتع تمامًا بالامتداد المذهل أعلاه. اسمح لعينيك بالتأقلم مع الظلام، مما يمهد الطريق لليلة لا تنسى. لا تنس أن تحزم أمتعتك لتبقى دافئًا في هواء الشتاء البارد. على الرغم من أن الليلة هي ذروة زخات الشهب، إلا أنه لا يزال لديك فرصة لمشاهدة هذا العرض السماوي لبضعة أيام أخرى. إذا لم تكن الظروف الجوية الليلة مثالية، فلا تفقدوا الأمل؛ قد توفر ليلة الغد سماء أكثر وضوحًا لهذا المشهد الاستثنائي.