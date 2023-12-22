في كشف مذهل، كشف قصر باكنغهام عن بطاقة عيد الميلاد لعام 2023 للملك تشارلز والملكة كاميلا. تحتوي بطاقة هذا العام على صورة آسرة للزوجين الملكيين، التقطها المصور الموهوب هوغو برناند داخل فخامة غرفة العرش في القصر. تم التقاط الصورة بعد وقت قصير من تتويج تشارلز وكاميلا في 6 مايو 2023، مما يمثل علامة فارقة في عهدهما.

تنقل بطاقة عيد الميلاد، المزينة بصورة الزوجين الملكيين، أمنيات العيد الدافئة برسالة صادقة، "أتمنى لكم عيد ميلاد سعيدًا ورأس السنة الجديدة". تذكرنا هذه التحية التقليدية ببطاقة العام الماضي، مما يحافظ على الشعور بالاستمرارية والتقاليد داخل العائلة المالكة.

تم تكليف هوغو برناند، المصور المحترم المعروف بصوره الجذابة، بالتقاط جوهر الزوجين الملكيين لأكثر من عقدين من الزمن. لم تنتج موهبة برناند الرائعة هذه الصورة الرائعة فحسب، بل أنتجت أيضًا ست صور تتويج أيقونية أخرى، تم إصدارها جميعًا سابقًا من قبل قصر باكنغهام.

في الصورة، ينضح الملك تشارلز بالروعة الملكية، وهو يرتدي تاج الدولة الإمبراطوري الرائع والرداء النبيل للملكية. الملكة كاميلا، المتألقة بنفس القدر، ترتدي تاج الملكة ماري ورداء العقارات. يُظهر فستان التتويج الخاص بها، وهو من تصميم المصمم المحترم بروس أولدفيلد، اهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل مع تطريز جميل يصور كلاب الإنقاذ المحبوبة، بالإضافة إلى أسماء أطفالها وأحفادها.

بالنظر إلى ما هو أبعد من الجماليات، يشرح أولدفيلد المعنى الأعمق وراء الفستان: "العنصر المثير للاهتمام في الفستان هو أنه يعكس تمثيلًا أكثر مرونة وحداثة لمودة الملك وقرينة الملكة للطبيعة والريف البريطاني." تضيف هذه الإشارة الدقيقة إلى ارتباطهم بالعالم الطبيعي لمسة فريدة ومعاصرة لصورتهم الملكية.

ومع اقتراب عيد الميلاد، يخطط الزوجان الملكيان لقضاء العطلة في ساندرينجهام، برفقة أحفاد الملكة كاميلا. ستجمع هذه المناسبة المبهجة جميع أفراد العائلة المالكة، مما سيخلق ذكريات عزيزة ويستمر في التقاليد المحبوبة.

تلخص بطاقة عيد الميلاد لعام 2023 للملك تشارلز والملكة كاميلا الكرامة والنعمة والدفء الذي يجسده الزوجان الملكيان، مما يشع بإحساس بالروعة الملكية والارتباط العميق مع أسرتهما والشعب البريطاني.