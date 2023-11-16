Killer Instinct تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة بتحديثات مثيرة

تستعد Iron Galaxy Studios للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للعبة المحبوبة Killer Instinct بشكل كبير. في إعلان حديث، كشف الاستوديو أنه سيستضيف حدث بث مباشر خاص الأسبوع المقبل لمناقشة التحديث القادم المرتقب والمزيد.

من المقرر أن يتم البث المباشر يوم الأربعاء 22 نوفمبر، الساعة 1 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ / 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويعد بأن يكون حدثًا مثيرًا لمحبي اللعبة. في حين أن التفاصيل الدقيقة لما سيتم تضمينه في التحديث لا تزال غامضة، فقد ألمح Iron Galaxy إلى بعض الميزات المثيرة.

إحدى الإضافات الأكثر توقعًا هي دعم دقة 4K المناسبة لجهاز Xbox Series X|S. مما لا شك فيه أن هذا التحسين سيجعل اللعبة تبدو أكثر روعة وغامرة على أحدث وحدات تحكم Xbox.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي التحديث إلى تحسينات التوفيق وربما أول تعديلات على التوازن في قائمة المقاتلين في اللعبة منذ سنوات. سيكون لهذه التغييرات بلا شك تأثير كبير على طريقة اللعب، مما يوفر تجربة جديدة ومثيرة لكل من اللاعبين الجدد والمخضرمين.

يمكن لعشاق Killer Instinct أيضًا توقع الكشف عن تاريخ إصدار تحديث الذكرى السنوية العاشرة أثناء البث المباشر. في السابق، كان الاستوديو قد ذكر فقط أن التحديث سيأتي في وقت ما في الخريف، مما يترك اللاعبين ينتظرون بفارغ الصبر المزيد من التفاصيل.

للانضمام إلى الاحتفال والحصول على آخر الأخبار حول التغييرات القادمة في Killer Instinct، تابعوا قناة Iron Galaxy Twitch في 22 نوفمبر. سيشارك المطورون الأفكار والإعلانات وربما بعض المفاجآت تكريماً لهذه الذكرى السنوية الهامة.

لذا ضع علامة على التقويمات الخاصة بك، واستعد لإطلاق العنان لغرائزك القاتلة، واستعد لتحديث ملحمي سيعيد إشعال شغف المعجبين في جميع أنحاء العالم. يبدو مستقبل Killer Instinct أكثر إشراقًا من أي وقت مضى!

أسئلة وأجوبة

1. متى سيتم إصدار تحديث الذكرى السنوية العاشرة لـ Killer Instinct؟

سيتم الكشف عن تاريخ الإصدار الدقيق للتحديث خلال حدث البث المباشر في 22 نوفمبر.

2. ما هي الميزات التي سيتم تضمينها في التحديث؟

بينما لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة، فمن المتوقع أن يتضمن التحديث دعم دقة 4K لجهاز Xbox Series X|S، وترقيات التوفيق، وتعديلات التوازن المحتملة لمقاتلي اللعبة.

3. أين يمكنني مشاهدة البث المباشر؟

ويمكن مشاهدة حدث البث المباشر على قناة Iron Galaxy Twitch.

4. هل Killer Instinct متاح على منصات أخرى؟

Killer Instinct حصري حاليًا لمنصات Xbox، بما في ذلك Xbox Series X|S وWindows 10.