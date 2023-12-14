رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي يعلن استقالته

في إعلان مفاجئ، أعلن رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي أنه سيستقيل من الكونغرس نهاية الشهر الجاري. وقال مكارثي، الذي أُقيل من منصبه القيادي في أكتوبر/تشرين الأول، في مقال افتتاحي لصحيفة وول ستريت جورنال: "لقد قررت مغادرة مجلس النواب في نهاية هذا العام لخدمة أمريكا بطرق جديدة". وفي حين لم يحدد مكارثي ما ستترتب على هذه الطرق الجديدة، إلا أنه أعرب عن قناعته بأن عمله لا يزال في بدايته.

ويأتي قرار مكارثي بمغادرة الكونجرس وسط تزايد الاستقطاب الذي جعل من الصعب بشكل متزايد على الهيئة التشريعية العمل بفعالية. وينضم إلى قائمة متزايدة من الأعضاء المتقاعدين، بما في ذلك النائب باتريك ماكهنري، الذي أعلن أيضًا رحيله عن الكونجرس في اليوم السابق.

ويؤدي رحيل مكارثي إلى تقليص الأغلبية الضئيلة بالفعل التي يتمتع بها الجمهوريون، والتي أضعفتها طرد النائب جورج سانتوس. ومع حصول الجمهوريين حاليا على 220 مقعدا والديمقراطيين على 213 مقعدا، فإن الانتخابات الخاصة المقبلة لمقعد سانتوس في 13 فبراير/شباط أصبحت الآن ذات أهمية أعظم. وفقا لتقرير كوك السياسي، تعتبر المنطقة بمثابة إهمال.

وبما أن مكارثي يمثل المنطقة الحمراء العشرين في كاليفورنيا بشكل موثوق، فإن استقالته قد لا تؤثر على توازن القوى في الكونجرس بشكل كبير كما قد يتوقع البعض. لكن رحيله أثار تساؤلات حول مستقبل الحزب الجمهوري والتحديات التي سيواجهها في استعادة مكانته.

أثار قرار مكارثي بمغادرة الكونجرس ردود فعل متباينة. وهنأت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، مكارثي على مسيرته المهنية، على الرغم من اختلافاتهما السياسية. في هذه الأثناء، شبه النائب توم كول رحيل مكارثي بخسارة "مايكل جوردان"، مسلطاً الضوء على نفوذ وتأثير قيادته.

ومع تنحي مكارثي، ستُترك للحزب الجمهوري مهمة العثور على قيادة جديدة والتعامل مع مشهد سياسي متزايد الاستقطاب.