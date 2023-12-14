كيفن مكارثي يستقيل من الكونغرس

أعلن رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي استقالته من الكونغرس، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري. وسوف يغادر مكارثي، الذي واجه إطاحة غير مسبوقة من منصب رئيس مجلس النواب قبل شهرين، من منصبه، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تقليص الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب. وقد يتضاءل هامش الحزب الجمهوري أكثر اعتمادا على نتائج الانتخابات الخاصة المقبلة في عام 2024.

في مقال افتتاحي نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال، سلط مكارثي الضوء على إنجازاته خلال فترة ولايته التي استمرت 17 عامًا ولم يعرب عن أي ندم على الفترة التي قضاها في منصبه. وعلى الرغم من إقالته من منصب رئيس البرلمان بعد تسعة أشهر فقط، ظل مكارثي صامدًا في اتخاذ قراره، حتى لو تعارض ذلك مع مطالب الجناح الأيمن داخل الحزب. وشدد على أهمية تحقيق نتائج للشعب الأميركي، وأصر على أن هذا المبدأ لا ينبغي أن يصبح عتيق الطراز في واشنطن.

للاعتراف بخدمة مكارثي، يخطط الجمهوريون في مجلس النواب لإقامة حفل على شرفه، بغض النظر عن إعلانه العلني. بدأ الاحتفال بتوقع أن مكارثي لن يسعى لإعادة انتخابه، ليكون بمثابة وسيلة لشكره وتوديعه.

لكن رحيل مكارثي لم يخل من الجدل. لقد صنع أعداء داخل مؤتمر الحزب الجمهوري بمجلس النواب، بما في ذلك نائب فلوريدا مات جايتز، الذي اغتنم الفرصة للترويج لمقطع فيديو يتمحور حول الإطاحة بمكارثي. على الرغم من أن زعيم الأغلبية ستيف سكاليز أعرب عن تمنياته الطيبة لزميله منذ فترة طويلة، إلا أنه أقر بالطبيعة الشخصية لقرار مكارثي واعترف بالتحديات التي يواجهها كونه رئيسًا سابقًا.

ومع انتهاء مكارثي من فترة ولايته في الكونجرس، سيحتاج الحزب الجمهوري إلى الإبحار في المشهد السياسي بأغلبية أصغر. إن رحيل مكارثي ونتائج الانتخابات المستقبلية سيشكل بشكل كبير ديناميكيات مؤتمر الحزب الجمهوري في مجلس النواب للمضي قدمًا.