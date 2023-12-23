Jeopardy! تتشكل بطولة الأبطال (TOC) المرتقبة لعام 2023 لتكون أكبر تشكيلة في تاريخ العرض. كان من المقرر أصلاً عقد الحدث في عام 2022، ولكن تم تأجيله بسبب إضراب WGA الذي حدث خلال الصيف. في هذه الأثناء، خطر! تم بث بطولات مثل Second Chance وChampions Wildcard، والتي تضم متسابقين سابقين وأدلة مُعاد تدويرها لإبقاء المشاهدين منشغلين.

سيبدأ الموسم ما بعد الموسم 39 في 19 ديسمبر، مع بطولات Second Chance وWildcard الخاصة به. وستحدد هذه البطولات الفائزين الذين سيتأهلون إلى بطولة الأبطال، والتي من المتوقع أن تبدأ مطلع عام 2024، على الأرجح في نهاية فبراير. تتضمن تشكيلة TOC الأبطال الخارقين Cris Pannullo وRay LaLonde، بالإضافة إلى المفضلين لدى المعجبين مثل Ben Chan وHannah Wilson وCelebrity Jeopardy! الفائز آيك بارينهولتز.

في تطور مفاجئ، سينضم جميع الأبطال الثمانية من الموسم 39 لمدة ثلاثة أيام أيضًا إلى بطولة الأبطال، مخالفين المتطلبات المعتادة المتمثلة في أربعة انتصارات للتأهل. هؤلاء المتسابقون، بما في ذلك المثير للجدل يوغيش راوت، تفاجأوا بالمضيف كين جينينغز نفسه خلال عمليات البث المحلية المختلفة. خدعهم جينينغز برسائل فيديو قاسية للطعم والتبديل، مما جعلهم يعتقدون أنهم لم تتم دعوتهم إلى مسابقة Champions Wildcard، فقط ليكشف أنهم كانوا متجهين مباشرة إلى بطولة الأبطال بدلاً من ذلك.

وستضم لجنة الخيارات التقنية لهذا العام إجمالي 27 متسابقًا، مما يجعلها أكبر مجموعة من المتنافسين على الإطلاق. لن يحصل الفائز بالبطولة على جائزة نقدية قدرها 250,000 ألف دولار فحسب، بل سيحصل أيضًا على دعوة لحضور بطولة Jeopardy Masters القادمة في مايو، مما يوفر الفرصة لمزيد من الثروة وحتى الشهرة التلفزيونية.

بينما يترقب المشجعون بفارغ الصبر انطلاق بطولة الأبطال 2023، يتزايد الترقب لما يعد بأنه حدث مثير وتاريخي في عالم Jeopardy!.