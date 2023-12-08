يقترح زعماء جورجيا تسريع خفض ضريبة الدخل

طرح الزعماء الجمهوريون في جورجيا خطة لتسريع التخفيض المخطط له في معدل ضريبة الدخل في الولاية. ويهدف الاقتراح، الذي يدعمه الحاكم بريان كيمب، والحاكم الملازم بيرت جونز، ورئيس مجلس النواب جون بيرنز، إلى إنشاء معدل ضريبة دخل ثابت بنسبة 5.39% اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 1. وتشير تقديرات مكتب التخطيط والميزانية إلى أن هذه الخطوة يمكن أن توفر المال. دافعو الضرائب في جورجيا حوالي 2024 مليار دولار في السنة التقويمية 1.1.

ومن خلال تسريع خفض ضريبة الدخل، تهدف حكومة الولاية إلى تبسيط الإدارة وإعادة أموال دافعي الضرائب التي حصلوا عليها بشق الأنفس. يأتي هذا التخفيض الضريبي في أعقاب إعادة فرض ضريبة البنزين في الولاية مؤخرًا، والتي تم تعليقها مؤقتًا من قبل الحاكم كيمب.

حاليًا، يتكون نظام ضريبة الدخل في جورجيا من فئات مختلفة، بحد أقصى 5.75٪ ينطبق على الدخل المكتسب الذي يزيد عن 7,000 دولار سنويًا. وتحدد الخطة الحالية، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، معدل ضريبة دخل ثابت قدره 5.49%. وفقًا لقانون 2022، من المفترض أن ينخفض ​​المعدل بنسبة 0.1% سنويًا حتى يصل إلى 4.99% بحلول عام 2029. ومع ذلك، مع توقع تجاوز تحصيل الضرائب في الولاية التوقعات، يتطلع الحاكم كيمب والمشرعون إلى تنفيذ معدل 5.39% في عام 2024 بدلاً من. وسيتطلب هذا التغيير إجراءً تشريعيًا في الدورة العادية المقبلة، لكن المشرعين لديهم القدرة على الموافقة على تخفيض ضريبي بأثر رجعي حتى 1 يناير 2024.

ومن المتوقع أن يؤدي التخفيض الإجمالي إلى 5.39% إلى خفض تحصيل الضرائب على مستوى الولاية بما يقدر بنحو 1.1 مليار دولار. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض أكبر من التخفيض المتوقع في البداية، والذي كان من المتوقع أن يكلف 450 مليون دولار. بالإضافة إلى خفض المعدل، تشمل التغييرات المقترحة زيادة الإعفاء القياسي والسماح لدافعي الضرائب بخصم 3,000 دولار عن كل طفل أو معال.

وفي حين يهدف بعض الجمهوريين إلى إلغاء ضرائب الدخل بالكامل، يأمل آخرون في خفض معدل ضريبة الدخل بشكل أكبر من خلال إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية. وتقوم لجنة تشريعية حاليا بمراجعة الإعفاءات الضريبية، ومن المتوقع أن تنشر توصياتها في المستقبل القريب.

وفي عموم الأمر، يعكس التخفيض المتسارع لضريبة الدخل الذي اقترحه زعماء جورجيا التزامهم بالميزانية المحافظة وضمان استفادة سكان الولاية من اقتصاد الولاية القوي. وتمثل الخطة خطوة نحو الوفاء بوعودهم وإعادة المزيد من الأموال إلى جيوب الجورجيين.