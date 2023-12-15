ذكريات الطفولة في مزرعة ألبان في ولاية ويسكونسن

ملخص: انعكاس شخصي للنشأة في مزرعة ألبان في ويسكونسن، حيث كان المؤلف يغني للديوك الرومية عندما كان طفلاً ويتذكر الجذور الزراعية لعائلتهم.

نشأت في مزرعة ألبان في شمال شرق ولاية ويسكونسن، وحصلت على نصيبي العادل من التجارب الفريدة. إحدى أعز ذكرياتي هي الغناء للديوك الرومية عندما كنت في الثامنة من عمري. على الرغم من أن الأمر قد يبدو غير عادي، إلا أنه كان هواية عزيزة بالنسبة لي.

كانت مزرعتنا، التي نعيش على طريق مصنع الجبن، جزءًا من تقليد زراعي طويل الأمد في ولاية ويسكونسن. على الرغم من كونها عملية متواضعة تبلغ مساحتها 180 فدانًا، إلا أن المزارع العائلية الصغيرة مثل مزارعنا ازدهرت في تلك الأيام. لقد كان الوقت الذي كان فيه العمل الجاد والفرص التي لا نهاية لها هي القاعدة.

كانت رعاية الديوك الرومية والإوز إحدى مسؤولياتي في المزرعة. بينما كانوا يعيشون في أقفاص لحمايتهم من الحيوانات المفترسة، كان والدي يعتقد أنه يجب أن يتمتعوا ببعض الحرية الخاضعة للإشراف. لذلك، كنت أحررهم يوميًا وأستخدم العصا كميكروفون مؤقت. كنت أغني لهم، معتقدًا أن هذه الممارسة ستجهزني لمهنة الغناء في المستقبل.

عندما أفكر في تلك الأيام الآن، أدرك أن طفولتي في المزرعة شكلتني بأكثر من طريقة. لقد علمتني قيمة العمل الجاد، ومتعة التواصل مع الطبيعة، وأهمية التقاليد العائلية. نشأت محاطًا بالحقول والأبقار والحظائر، واكتسبت تقديرًا عميقًا للأرض وشعورًا بالمسؤولية تجاهها.

وبينما تغير المشهد الزراعي بشكل كبير منذ ذلك الحين، مع ظهور المزارع الصناعية الأكبر حجمًا، فإن ذكريات مزرعتنا العائلية الصغيرة لا تزال تحتل مكانًا خاصًا في قلبي. لقد كان وقت البساطة والمجتمع والرابطة غير القابلة للكسر بين البشر والحيوانات.

عندما أنظر إلى طفولتي في مزرعة الألبان في ويسكونسن، أشعر بالامتنان للتجارب والذكريات الفريدة التي جعلتني الشخص الذي أنا عليه اليوم.