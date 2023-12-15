نقدم لكم سلسلة KEF Q الجديدة: الأناقة الخالدة باللون الجوزي

كشفت سلسلة KEF Q للتو عن أحدث تشكيلة من أرفف الكتب والأرضيات ومكبرات الصوت المركزية متوسطة السعر، وهي متاحة الآن بلمسة نهائية كلاسيكية من خشب الجوز. تجمع سلسلة Q بين الأناقة الخالدة وتكنولوجيا الصوت المتطورة، وتوفر تصميمًا عصريًا ونظيفًا يكمل أي غرفة.

في نسختها الثامنة، تتميز سلسلة KEF Q بمجموعة من الابتكارات والتحسينات الصوتية التي توفر صوتًا عالي الدقة بعمق ووضوح استثنائيين. وفي قلب هذا التطور توجد مجموعة محركات Uni-Q، وهي ابتكار مميز يضع مكبر الصوت في المركز الصوتي للمدى المتوسط ​​ومخروط الجهير.

ومع تقنية الصوت Uni-Q، يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا تجربة مستويات عالية حادة وواضحة دون عناء، ونغمات قوية متوسطة المدى، وجهير سريع ونظيف مع الحد الأدنى من التشويه على أي مستوى صوت. والنتيجة هي صوت ثلاثي الأبعاد أكثر دقة وغامرة يملأ الغرفة بالتساوي.

بالإضافة إلى أدائها الصوتي الاستثنائي، يتميز كل طراز في سلسلة Q بحاجز سلس وشبكات مغناطيسية (ملحق اختياري)، مما يضمن مظهرًا نظيفًا وانسيابيًا، حتى بدون الشبكات. هذه ميزة بارزة في النطاق السعري، حيث أن معظم مكبرات الصوت بها ثقوب أو نتوءات قبيحة مصممة لاستيعاب الشبكة.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين المساحة والموضع، يمكن تركيب مكبرات الصوت على رف الكتب من سلسلة Q بسهولة باستخدام حامل الحائط B2، وهو ملحق مخصص لتحقيق تكامل سلس.

سلسلة Q الجديدة باللون الجوز متاحة للشراء الآن، حصريًا عبر موقع uk.kef.com وأمازون وشريك التجزئة المعتمد لشركة KEF، Peter Tyson Audio Visual.

أسعار مكبرات الصوت من سلسلة Q هي كما يلي:

- مكبر صوت على رف الكتب Q150: 449 جنيهًا إسترلينيًا لكل زوج

- مكبر صوت على رف الكتب Q350: 549 جنيهًا إسترلينيًا لكل زوج

– مكبر الصوت الأرضي Q550: 849 جنيهًا إسترلينيًا لكل زوج

– مكبر الصوت الأرضي Q750: 1,199 جنيهًا إسترلينيًا لكل زوج

– مكبر الصوت الأرضي Q950: 1,599 جنيهًا إسترلينيًا لكل زوج

- مكبر الصوت المركزي Q250c: 499 جنيهًا إسترلينيًا للقطعة الواحدة

- مكبر الصوت المركزي Q650c: 599 جنيهًا إسترلينيًا للقطعة الواحدة

– مكبر صوت Q50a مزود بتقنية Dolby Atmos: 499 جنيهًا إسترلينيًا لكل زوج

استمتع بالأناقة الخالدة والأداء الصوتي الاستثنائي مع سلسلة KEF Q الجديدة باللون الجوزي. قم بترقية تجربة الاستماع الخاصة بك اليوم.