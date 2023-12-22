اكتشف المزيج الجذاب بين نكهات الشرق الأوسط والطزاجة في سلطة الكباب

انغمس في متعة الطهي التي تدمج بسلاسة حيوية الكباب التقليدي مع الجوهر الصحي للسلطة. لا تجسد سلطة الكباب النكهات النابضة بالحياة في الشرق الأوسط فحسب، بل تقدم أيضًا لمسة منعشة لروتين السلطة المعتاد الخاص بك.

ادخل إلى عالم هذه الوصفة المثيرة، والتي تتميز باللحوم المشوية اللذيذة والخضروات المقرمشة ومجموعة من التوابل المثيرة التي ستترك ذوقك يريد المزيد.

المكونات:

1. للكباب

- 500 جرام من لحم الغنم/البقر المفروم ناعماً

- 1 بصلة مفرومة ناعماً

- 2 فص ثوم مفروم

– 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

- 1 ملعقة صغيرة بابريكا

- الملح والفلفل حسب الذوق

- زيت زيتون للشوي

2. للسلطة

- سلطة خضار مشكلة (خس، جرجير، سبانخ)

- 1 خيارة مقطعة مكعبات

- 2 طماطم مقطعة مكعبات

- 1 بصل أحمر مقطع شرائح رفيعة

- حفنة من أوراق النعناع الطازجة

– جبنة فيتا مفتتة (اختياري)

- شرائح ليمون للتقديم

3. للخلع الملابس

- 4 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

- 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

– 1 ملعقة صغيرة عسل

- الملح والفلفل حسب الذوق

التعليمات:

1. تحضير الكباب

– في وعاء الخلط، ضعي اللحم المفروم، البصل المبشور، الثوم المفروم، البقدونس، الكمون المطحون، الكزبرة المطحونة، البابريكا، الملح، والفلفل. تخلط جيدا.

- يُشكل خليط اللحم إلى أشكال كباب صغيرة مستطيلة، ثم تُرص في الأسياخ.

– سخني الشواية أو الشواية على درجة حرارة متوسطة إلى عالية. دهن الكباب بخفة بزيت الزيتون.

– قم بشوي الكباب لمدة 8 – 10 دقائق تقريباً، حتى ينضج ويتفحم. اجلس جانبا.

2. قم بتجميع السلطة

- في وعاء سلطة كبير، اخلطي خضار السلطة المشكلة مع الخيار المقطع، الطماطم، شرائح البصل الأحمر الرقيقة، وأوراق النعناع الطازجة. اختياري: رشي جبنة الفيتا المفتتة على الوجه.

3. تحضير الصلصة

- في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون البكر الممتاز مع عصير الليمون الطازج والعسل والملح والفلفل.

4. تخدم

– نرتب الكباب المشوي فوق السلطة المحضرة.

– نسكب الصلصة بسخاء فوق السلطة والكباب قبل التقديم مباشرة.

– يُزيّن بأوراق النعناع الطازجة الإضافية ويُقدم مع شرائح الليمون على الجانب.

استمتع بتجربة المزايا الفريدة لسلطة الكباب:

- محتوى عالي من البروتين: يوفر اللحم المشوي في هذه السلطة مصدرًا غنيًا للبروتين، مما يعزز نمو العضلات وإصلاحها.

- مليئة بالخضروات الطازجة: مزيج الخضار الطازجة يزود كل قضمة بالفيتامينات والمعادن الأساسية، مع إضافة لمسة زاهية من الألوان.

– توازن مثالي للنكهة: تمتزج التوابل المثيرة في الكباب، جنبًا إلى جنب مع مقرمشة السلطة والصلصة المنعشة، بشكل متناغم لتخلق تجربة لذيذة.

– خيارات تخصيص لا حصر لها: توفر هذه الوصفة المتنوعة حرية استبدال اللحوم بالحلومي المشوي أو التوفو، بما يتناسب مع مختلف التفضيلات الغذائية.

- مثالية للتجمعات: من وجبات العشاء العائلية الحميمة إلى حفلات الشواء المفعمة بالحيوية في الفناء الخلفي، تعتبر سلطة الكباب من الأطباق الممتعة للجمهور ويمكن تحضيرها بسهولة بكميات كبيرة.

- صحية ومرضية: هذه السلطة مليئة بالمكونات المغذية الكثيفة، ولا ترضي ذوقك فحسب، بل تجعلك تشعر بالشبع والمحتوى.

- تحضير بسيط: على الرغم من مظهرها المثير للإعجاب، إلا أن هذه الوصفة متاحة للطهاة من جميع مستويات المهارة، وتتطلب الحد الأدنى من تقنيات الطهي.

في الختام، سلطة الكباب ليست مجرد طبق ولكنها احتفال بالنكهات والقوام والتأثيرات الثقافية. استمتع بثراء الكباب ونضارة السلطة عندما تشرع في رحلة طهي ترتقي بلعبة السلطة الخاصة بك وتلخص جوهر مطبخ الشرق الأوسط. اجمع مكوناتك، وأشعل الشواية، وتذوق المزيج الساحر من النكهات التي تنتظرك!