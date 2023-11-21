فهم التحديثات الديناميكية لنظام التشغيل Windows: تحسين إعداد نظام التشغيل واستعادته

طرحت Microsoft مؤخرًا تحديثات Patch Tuesday لكل من نظامي التشغيل Windows 10 وWindows 11 في نوفمبر. على الرغم من أن هذه الأخبار قد لا تكون مفاجئة، إلا أن هناك ما هو أكثر من مجرد تحديثات منتظمة. كما قدمت عملاق التكنولوجيا أيضًا تحديثًا ديناميكيًا جديدًا لتحسين ملفات الإعداد لنظام التشغيل Windows 11 23H2، والذي ينطبق أيضًا على الإصدار 22H2. يهدف هذا التحديث إلى تحسين مستوى ملفات النظام الأساسية، مما يضمن تجربة سلسة.

علاوة على ذلك، سيكون من دواعي سرور المستخدمين معرفة أنه قد تم أيضًا إصدار تحديث ديناميكي لبيئة الاسترداد في Windows (WinRE). على وجه التحديد، يستهدف هذا التحديث الإصدار 11H21 من نظام التشغيل Windows 2. على الرغم من أن الإصدار 21H2 لم يعد يتلقى تصحيحات أيام الثلاثاء بسبب انتهاء دعمه، إلا أن Microsoft ستستمر في توفير التحديثات الديناميكية لـ WinRE. يعد هذا أمرًا بالغ الأهمية في حالة فشل أي تحديث للميزات، حيث يساعد WinRE المحسن في عملية الاسترداد.

إذًا، ما هي التحديثات الديناميكية بالضبط؟ وفقًا لشرح Microsoft في منشور مدونة مجتمع التكنولوجيا حول التحديثات الديناميكية لنظام التشغيل Windows 10، تتكون هذه التحديثات من مكونات مختلفة وتخدم أغراضًا متعددة أثناء عمليات التثبيت والاسترداد.

تتضمن التحديثات الديناميكية ما يلي:

1. تحديثات الإعداد: تركز هذه التحديثات على إصلاحات ثنائيات الإعداد والملفات المستخدمة أثناء تحديثات الميزات.

2. تحديثات نظام التشغيل الآمن: تحديثات لمكون "نظام التشغيل الآمن"، المسؤول عن تحديث بيئة استرداد Windows (WinRE).

3. تحديثات مكدس الخدمة: الإصلاحات الضرورية لمعالجة أي مشكلات في مكدس الخدمة، مما يضمن عملية تحديث سلسة للميزات.

4. آخر تحديث تراكمي: تثبيت آخر تحديث جودة تراكمي.

5. تحديثات برنامج التشغيل: برامج تشغيل محدثة من الشركات المصنعة التي تم استهدافها خصيصًا للتحديث الديناميكي.

بالإضافة إلى التحديثات المذكورة أعلاه، يحتفظ التحديث الديناميكي أيضًا بمحتوى حزمة اللغة (LP) والميزات حسب الطلب (FODs). وهذا يضمن توفر كافة المكونات الضرورية للمستخدمين بعد اكتمال التحديث.

يمكنك العثور على آخر تحديث، KB5033288، على موقع ويب Microsoft Update Catalog. ومع ذلك، كن مطمئنًا إلى أنه يجب تثبيت التحديث تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي.

باختصار، لا تعمل التحديثات الديناميكية الأخيرة التي أجرتها Microsoft لنظامي التشغيل Windows 10 وWindows 11 على تحسين عملية الإعداد الشاملة فحسب، بل توفر أيضًا شبكة أمان للاسترداد في حالة فشل أي تحديث للميزات. تتناول هذه التحديثات العديد من المكونات المهمة، مما يضمن تجربة نظام تشغيل سلسة وموثوقة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي التحديثات الديناميكية في Windows؟

ج: التحديثات الديناميكية هي مجموعة من التحديثات التي تعمل على تحسين عملية إعداد نظام التشغيل والاسترداد في حالة فشل أي تحديث للميزات. تتضمن هذه التحديثات إصلاحات لملفات الإعداد، وتحديثات لبيئة الإصلاح في Windows (WinRE)، وإصلاحات مكدس الخدمة، وتثبيت آخر تحديث جودة تراكمي، وبرامج تشغيل محدثة.

س: هل أحتاج إلى تثبيت آخر تحديث ديناميكي يدويًا؟

ج: لا، يجب تثبيت التحديث الديناميكي تلقائيًا. ومع ذلك، إذا كنت تريد تثبيته يدويًا، فيمكنك العثور على آخر تحديث، مثل KB5033288، على موقع ويب Microsoft Update Catalog.

س: ماذا يحدث لحزم اللغات والميزات أثناء عملية التحديث؟

ج: يتم الاحتفاظ بمحتوى حزم اللغات (LPs) والميزات حسب الطلب (FODs) أثناء التحديث. وهذا يضمن توفر هذه المكونات الأساسية للمستخدمين بعد اكتمال التحديث.

س: هل يمكنني تلقي التحديثات الديناميكية لإصدار Windows غير مدعوم؟

ج: على الرغم من أن الإصدارات غير المدعومة قد لا تتلقى التصحيحات أيام الثلاثاء أو التحديثات المنتظمة، فقد تستمر Microsoft في توفير تحديثات ديناميكية للمكونات المهمة مثل بيئة الإصلاح في Windows (WinRE) لضمان إمكانات الاسترداد.