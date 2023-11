توسع جديد مثير لحكايات تنشأ: ما بعد الفجر

أعلنت شركة Bandai Namco Entertainment عن الإصدار القادم من لعبة Beyond the Dawn، وهي توسعة للعبة الأدوار الشهيرة Tales of Arise. من المقرر إطلاق التوسعة في 9 نوفمبر، وستقدم أكثر من 20 ساعة من المحتوى الجديد، بما في ذلك المهام والأبراج المحصنة ومعارك الزعماء. يمكن للمعجبين التطلع إلى تجربة لعب موسعة تحدث بعد عام واحد من أحداث اللعبة الأصلية.

بالإضافة إلى المغامرة الجديدة المثيرة، كشفت Bandai Namco أيضًا أن Kankaku Piero (Kankaku Pierrot) سيقدم الأغنية الرئيسية الجديدة للتوسعة بعنوان "We Still". ساهم Kankaku Piero سابقًا بأغنية "Hibana" للعبة Tales of Arise الأصلية. لمنح المعجبين لمحة عما سيأتي، قامت الشركة ببث مقطع دعائي لفيديو موسيقي جذاب، والذي يمكن مشاهدته [هنا](https://youtube.com/watch?v=oRYHQml4JWI&si=W1NDaKpRL3851WxF).

ستكون التوسعة متاحة لأجهزة PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي عبر Steam. ستتاح للاعبين الفرصة لاستكشاف عالم مألوف ومتطور في نفس الوقت، مع تحديات جديدة وقصة مقنعة تتبع ألفين وفريقه وهم يتنقلون في تعقيدات كونهم أبطالًا من قبل البعض ومكروهين كمدمرين من قبل الآخرين.

