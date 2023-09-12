من المحتمل أن يكون تلسكوب جيمس ويب الفضائي قد عثر على عالم هيسيان

تشير دراسة جديدة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) إلى وجود كواكب هيسيان، وهو نوع من الكواكب يمكن أن يؤوي حياة غريبة. وتتميز الكواكب الحيسية بوجود بحر دافئ يبلغ عمقه مئات الكيلومترات، وغلاف جوي كثيف غني بالهيدروجين والماء، ولا تحتوي على قارات. على الرغم من أن هذه الكواكب تم افتراضها منذ فترة طويلة، إلا أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي قد رصد واحدًا منها للمرة الأولى.

ويُعتقد أن هذه الكواكب شائعة بين الكواكب الأرضية الفائقة، وهي كواكب ذات كتلة وحجم أكبر من الأرض. غالبًا ما توجد تدور حول نجوم قزمة حمراء، والتي تُعرف بتوهجاتها الشمسية الشديدة. ومع ذلك، فإن الجاذبية السطحية القوية للكواكب الحيسية قد تسمح لها بالاحتفاظ بالكثير من غلافها الجوي الأولي من الهيدروجين والهيليوم، مما يجعلها بيئات مناسبة للحياة الفضائية.

الكوكب المعني هو K2-18 b، ويقع على بعد 120 سنة ضوئية من الأرض. تبلغ كتلته حوالي 9 أضعاف كتلة الأرض ونصف قطره أكبر 3 مرات تقريبًا. كشفت عمليات رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي لهذا الكوكب عن وجود علامات قوية للميثان وثاني أكسيد الكربون في غلافه الجوي، وهو ما يتوافق مع خصائص عالم الهيسي. وجود هذه الغازات يدعم كذلك إمكانية السكنى.

ووجدت الدراسة أيضًا تلميحات لوجود مادة كيميائية تسمى ثنائي ميثيل كبريتيد (DMS) في الغلاف الجوي للكوكب K2-18 b. على الأرض، يتم إنتاج DMS بشكل أساسي عن طريق الحياة البحرية الميكروبية مثل العوالق النباتية. في حين أن هذا يمكن أن يكون توقيعًا حيويًا محتملاً، إلا أن البيانات غير حاسمة حاليًا، وهناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات لتأكيد وجوده.

سيتم إجراء عمليات الرصد المستقبلية باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التابعة لـ JWST وأدوات أخرى لجمع المزيد من البيانات حول الغلاف الجوي لـ K2-18 b والبحث عن أدلة إضافية على DMS. تفتح هذه النتائج إمكانية مثيرة لاكتشاف المزيد من عوالم هيسيان وربما العثور على حياة غريبة في محيطاتها الشاسعة.

المصدر: نيكو مادهوسودان وآخرون. "الجزيئات الحاملة للكربون في الغلاف الجوي المحتمل." تم تقديمه في السنة الأولى لمؤتمر JWST العلمي (2023)