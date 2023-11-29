الإصدار الجديد: Just Flight تكشف عن لعبة Avro Vulcan B Mk الواقعية للغاية. 2، K.2 وMRR لـ Microsoft Flight Simulator

أطلقت شركة Just Flight مؤخرًا طائرتها المرتقبة Avro Vulcan B Mk. 2 وK.2 وMRR لـ Microsoft Flight Simulator، مما يوفر تجربة واقعية بشكل لا يصدق لعشاق الطيران. أفرو فولكان، قاذفة قنابل استراتيجية، كانت طائرة بارزة كانت تديرها القوات الجوية الملكية (RAF) خلال حقبة الحرب الباردة. تم تطوير فولكان من قبل الشركة المصنعة البريطانية الشهيرة AV Roe and Company (Avro)، وشكلت جزءًا لا يتجزأ من قوة قاذفات القنابل V التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، جنبًا إلى جنب مع Vickers Valiant وHandley Page Victor.

أفرو فولكان بي إم كيه. تتميز الوظيفة الإضافية K.2 وMRR بالعديد من الميزات التي تميزها. لقد تم تصميم الطائرة بعناية فائقة مع الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، وذلك باستخدام خطط الطائرات الواقعية والتصوير الفوتوغرافي الشامل للطائرة الأصلية XM2. وقد أدى هذا النهج الدقيق إلى إنشاء قمرة قيادة افتراضية واقعية للغاية، مكتملة بمكونات ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد تعمل بكامل طاقتها. ومن الجدير بالذكر أن بعض اللوحات الخلفية، مثل لوحات AEO ولوحات Navigator، توفر وظائف كاملة للتحكم في الأنظمة المختلفة.

لتعزيز الانغماس، قامت Just Flight بدمج أحدث التقنيات لتطوير الإضاءة والمؤثرات الصوتية النابضة بالحياة. تم استخدام أحدث التطورات لإنشاء تسجيلات صوتية أصلية لمحركات "العواء" Olympus 301 وOlympus 201 من Avro Vulcan الحقيقية. علاوة على ذلك، فإن إضافة المؤثرات الصوتية ثلاثية الأبعاد التي تم وضعها بدقة تعمل على تحسين التجربة، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يستخدمون إمكانات الواقع الافتراضي (VR). تتميز Avro Vulcan أيضًا بأضواء قابلة للتعتيم و3 عنصر تحكم وظيفي في الإضاءة وأضواء موجهة متحركة.

فيما يتعلق بعمق النظام، فقد ذهبت Just Flight إلى أبعد من ذلك من خلال تضمين أنظمة كهربائية وأكسجين وهيدروليكية مخصصة، جنبًا إلى جنب مع نظام الطيار الآلي الشامل وحقيبة الطيران الإلكترونية على متن الطائرة (EFB). يمكّن EFB المستخدمين من تكوين خيارات متنوعة داخل الطائرة. بالإضافة إلى ذلك، توفر Avro Vulcan ميزات واقعية مثل أبواب حجرة القنابل مع سرعة نشر حقيقية، وتوربينات هوائية قابلة للسحب (RAT)، ومساحات متغيرة السرعة، والقدرة على تحميل أنواع مختلفة من الحمولات.

لعشاق الطيران الذين يتوقون لتجربة Avro Vulcan B Mk. 2 وK.2 وMRR لـ Microsoft Flight Simulator، الوظيفة الإضافية متاحة للشراء من متجر Just Flight الرسمي مقابل 27.99 جنيهًا إسترلينيًا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو أفرو فولكان؟

ج: إن Avro Vulcan هي قاذفة قنابل استراتيجية تعمل بالطاقة النفاثة، كانت تديرها القوات الجوية الملكية خلال الحرب الباردة.

س: من قام بتصنيع أفرو فولكان؟

ج: تم تصميم وتصنيع Avro Vulcan بواسطة شركة AV Roe and Company، المعروفة باسم Avro.

س: ما هي الطائرات الأخرى التي كانت جزءًا من قوة القاذفات الخامسة التابعة لسلاح الجو الملكي؟

ج: ضمت قوة القاذفات V أيضًا طائرتي Vickers Valiant وHandley Page Victor.

س: ما هي الميزات التي تتمتع بها سيارة Avro Vulcan B Mk. العرض الإضافي 2 وK.2 وMRR؟

ج: توفر الوظيفة الإضافية قمرة قيادة افتراضية واقعية للغاية، وتأثيرات صوتية وإضاءة دقيقة، وأنظمة متعمقة تشمل الأنظمة الكهربائية والأكسجين والهيدروليكية وأنظمة الطيار الآلي.

س: أين يمكنني شراء سيارة Avro Vulcan B Mk. 2، K.2 وMRR الوظيفة الإضافية؟

ج: يمكن شراء الوظيفة الإضافية من متجر Just Flight الرسمي على [أدخل URL هنا].