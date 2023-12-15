هجوم جديد يستغل الثغرات الأمنية في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows وLinux

كشف هجوم تم اكتشافه حديثًا يسمى LogoFAIL عن مئات من نماذج أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows وLinux لثغرة أمنية عالية الخطورة. يسمح الهجوم بتنفيذ البرامج الثابتة الضارة في وقت مبكر من تسلسل التمهيد، مما يجعل من الصعب للغاية اكتشاف العدوى أو إزالتها باستخدام آليات الدفاع الحالية. وتتميز LogoFAIL بالسهولة التي يمكن بها تنفيذها ومجموعة واسعة من النماذج الحساسة، بما في ذلك الأجهزة المخصصة للمستهلكين والمؤسسات.

كشف الباحثون في Binarly، وهي شركة متخصصة في تحديد وتأمين البرامج الثابتة الضعيفة، مؤخرًا عن LogoFAIL في مؤتمر Black Hat Security في لندن. ووجدوا أن LogoFAIL يستفيد من نقاط الضعف الحرجة الموجودة في واجهات البرامج الثابتة القابلة للتوسيع الموحدة (UEFIs)، المسؤولة عن تشغيل الأجهزة الحديثة التي تعمل بنظام Windows أو Linux. لقد مرت هذه الثغرات الأمنية دون أن يلاحظها أحد لسنوات ويمكن استغلالها من خلال صور الشعار المصممة خصيصًا.

بمجرد نجاح الهجوم، فإنه يكتسب السيطرة الكاملة على الذاكرة والقرص الخاص بالجهاز المستهدف، حتى في مرحلة التمهيد الأكثر حساسية المعروفة باسم DXE (بيئة تنفيذ برنامج التشغيل). يسمح ذلك بتنفيذ تعليمات برمجية ضارة وتسليم حمولة المرحلة الثانية قبل بدء تشغيل نظام التشغيل الرئيسي.

يمكن تنفيذ LogoFAIL عن بعد عبر الثغرات الأمنية في المتصفح أو مشغل الوسائط، حيث يستبدل المهاجم صورة الشعار الشرعية بصورة ضارة. وبدلاً من ذلك، إذا تم إلغاء قفل الجهاز لفترة وجيزة، فيمكن للمهاجم استبدال ملف الصورة فعليًا.

تقوم الأطراف المتأثرة الآن بإصدار تحذيرات للكشف عن المنتجات المعرضة للخطر وتوفير تصحيحات الأمان. ومع ذلك، نظرًا لاتساع نطاق هذا الهجوم عبر النظام البيئي لوحدة المعالجة المركزية x64 وARM، بما في ذلك موردي UEFI الرئيسيين والشركات المصنعة للأجهزة، يظل التهديد المحتمل كبيرًا.

من الضروري للمستخدمين تحديث أنظمتهم بأحدث تصحيحات الأمان والبقاء يقظين ضد أي نشاط مشبوه أو محاولات وصول غير مصرح بها. من خلال اتخاذ تدابير استباقية، يمكن للأفراد والمنظمات تقليل مخاطر الوقوع ضحية لـ LogoFAIL والهجمات المماثلة.