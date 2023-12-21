إيما ستون وبرادلي كوبر: قصة صداقة فنية

كانت إيما ستون وبرادلي كوبر صديقتين منذ أيام عملهما معًا في الفيلم الكوميدي المستقل "The Rocker" في عام 2007. وقد جلسا مؤخرًا لإجراء مقابلة حيث ناقشا إعجابهما بعمل بعضهما البعض وأحدث مشاريعهما السينمائية.

وأشاد كوبر بأداء ستون في فيلم "Poor Things" بدور بيلا باكستر، معربًا عن مدى تأثره بموهبتها وتخليها السهل عن الفيلم. وأوضحت ستون، التي أعربت عن امتنانها للمجاملات، أنه من أجل تصوير تطور الشخصية، قامت هي والمخرج يورجوس لانثيموس بإنشاء خمس مراحل لشخصيتها، حيث قاما بتصوير مشاهد معينة خارج الترتيب.

عندما سُئلت عن استعداداتها لكل مرحلة، كشفت ستون أنها ذهبت إلى بودابست لإجراء تدريب لمدة شهر مع بقية الممثلين. أجرت أيضًا تدريبات فردية مع لانثيموس، حيث ركزوا على تحسين بعض الجوانب الجسدية لشخصيتها، مثل مشيتها. اعترفت ستون بأنها كانت في البداية حرفية تمامًا في أسلوبها، حيث شاهدت مقاطع فيديو لأطفال صغار يتعلمون المشي للحصول على الإلهام.

أشادت كوبر بتفاني ستون في دورها وذكرت أن أدائها كان معقولًا تمامًا. أعرب ستون عن تقديره للثناء لكنه ذكّر كوبر بأن الفيلم عبارة عن استعارة ولا يستند إلى قصة حقيقية.

ناقش الممثلون أيضًا تجاربهم في العمل مع لانثيموس. وصف ستون عملية التدريب بأنها مرحة ومليئة بالألعاب المسرحية والسخافة. قارن كوبر هذه التجربة بكونك جزءًا من فرقة، حيث يشعر الجميع بالراحة ولا يوجد شيء محظور.

وفي نهاية المقابلة، تحول الحديث إلى فيلم كوبر “Maestro”. أعربت ستون عن إعجابها بالمشهد القيادي في الفيلم وتذكرت رهبة مهارات كوبر في الإخراج. قال كوبر إنه واجه تحديًا في اليوم الأول من التصوير، لكنه تمكن من التغلب عليه بتصميم وصلاة لليونارد بيرنشتاين.

في النهاية، سلطت المحادثة بين إيما ستون وبرادلي كوبر الضوء على صداقتهما العميقة واحترامهما المتبادل لحرفة الآخر. ومن خلال مناقشاتهم الثاقبة والصادقة، أصبح من الواضح أن رباطهم يمتد إلى ما هو أبعد من الشاشة.