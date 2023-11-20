عمدة باسادينا يدعو المجتمع إلى حفل إضاءة شجرة العيد السنوي

يسر مدينة باسادينا أن تعلن عن حفل إضاءة شجرة العيد السنوي للعمدة، والذي سيقام يوم الجمعة، الأول من ديسمبر، في قاعة المدينة. يعد هذا الحدث المرتقب، والذي يستضيفه العمدة فيكتور إم جوردو، بأمسية لا تُنسى مليئة بهتافات العطلات والاحتفالات ليستمتع بها جميع أفراد العائلة.

من الساعة 5 إلى 7 مساءً، يمكن للحاضرين المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك العروض الحية للمغنين والراقصين المحليين بالإضافة إلى الحرف اليدوية للأطفال التي يقدمها مركز أرموري للفنون. وسيقدم الحدث أيضًا مرطبات خفيفة مبهجة وحتى زيارة خاصة من سانتا كلوز نفسه. لا تنس إحضار الكاميرا الخاصة بك لالتقاط لحظات العطلة الحميمة في محطات التصوير المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء المكان.

سيكون أبرز ما في الأمسية هو إضاءة العمدة جوردو الاحتفالية للشجرة الرسمية للمدينة في الساعة 6 مساءً. لضمان رؤية رائعة لهذه اللحظة السحرية، تأكد من الوصول مبكرًا وتأمين مكان رئيسي في City Hall. تتوفر مواقف للسيارات، ولكن تأكد من الحضور مسبقًا لتأمين المساحة.

انطلاقًا من روح العطاء، ستقوم إدارة الإطفاء في باسادينا بجمع التبرعات لحملة Spark of Love Toy Drive السنوية. إذا كانت لديك الإمكانيات، فيرجى التفكير في إحضار ألعاب أو معدات رياضية أو بطاقات هدايا جديدة غير مغلفة للمساعدة في جعل موسم العطلات أكثر إشراقًا للأطفال والمراهقين المحليين المحرومين.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون حضور الحدث شخصيًا، فلا تقلقوا! وسيتم توفير فيديو الحفل في وقت لاحق، مما يتيح للجميع تجربة هذا الحدث البهيج.

لمشاركة إضاءة الشجرة الخاصة بك وصور سانتا، تأكد من الإشارة إلى مدينة باسادينا على Instagram وFacebook وTwitter. وسوف يشاركون أكبر عدد ممكن من هذه اللقطات الاحتفالية. يمكنك أيضًا مشاهدة ألبوم صور العام الماضي لإلقاء نظرة على اللحظات السحرية التي يحملها الحدث.

تواصل مع مدينة باسادينا بزيارة موقعهم الإلكتروني على CityOfPasadena.net أو متابعتهم على Twitter وInstagram وFacebook. إذا كانت لديك أي استفسارات أو كنت بحاجة للمساعدة، فلا تتردد في الاتصال بمركز خدمة المواطنين خلال ساعات العمل على الرقم (626) 744-7311.

انضم إلى العمدة جوردو والمجتمع بأكمله في حفل إضاءة شجرة العطلة السنوي الذي يقيمه العمدة لقضاء أمسية ساحرة، وخلق ذكريات دائمة للجميع. إنه حدث لن ترغب في تفويته!