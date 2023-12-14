اندلعت التوترات مع اشتباك الحاكم ورئيس البلدية حول أزمة المهاجرين

وفي تطور حديث، اندلعت التوترات بين الحاكم جيه بي بريتزكر وعمدة شيكاغو براندون جونسون أثناء مواجهتهما لأزمة المهاجرين المستمرة. نشأ الاشتباك بسبب قرار المحافظ بإلغاء خطط المدينة لبناء مخيم للمهاجرين في برايتون بارك بسبب مخاوف بيئية خطيرة. وقد تركت هذه الخطوة المدينة تسعى جاهدة لإيجاد حلول بديلة لإيواء المهاجرين قبل حلول فصل الشتاء.

وجاء قرار الولاية بعد وقف العمل في الموقع وإجراء مراجعة شاملة لتقرير الأثر البيئي المؤلف من 700 صفحة والذي أصدرته المدينة. وسلط التقرير الضوء على وجود الزئبق في التربة، والذي زعمت المدينة أنه تمت إزالته، وأشار إلى أنه تمت معالجة قضايا أخرى من خلال تغطيتها بالحصى المسحوق. ومع ذلك، اعتبرت وكالة حماية البيئة في إلينوي أن الموقع المختار غير مناسب للحد من مخاطر تعرض الإنسان للظروف البيئية.

وشدد المحافظ بريتزكر على أن إسكان العائلات في موقع به مخاوف بيئية عالقة لم يكن خيارًا. وأكد من جديد التزامه بخطة قائمة على البيانات لتحسين الاستجابة لطالبي اللجوء وأعرب عن رغبته في العمل مع مدينة شيكاغو لتوسيع خيارات المأوى المتاحة طوال فصل الشتاء.

يعكس الصدام بين الحاكم ورئيس البلدية الحاجة الملحة المتزايدة لإيجاد حلول سكنية مناسبة للمهاجرين في شيكاغو. ووعد عمدة المدينة جونسون، رداً على هذه النكسة، بوضع خطة أكثر رسمية لاستيعاب المهاجرين المقيمين حالياً في مراكز شرطة شيكاغو. ومع ذلك، مع انخفاض درجات الحرارة ونفاد الوقت، تصبح الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة حاسمة بشكل متزايد.

توترت العلاقة بين الحاكم بريتزكر والعمدة جونسون بسبب هذا الخلاف الأخير. أثار قرار الولاية تساؤلات حول عملية التقييم الأولية، حيث أشار العمدة جونسون إلى أن ولاية إلينوي كانت على علم بالتقييم وشرعت في بناء المعسكر في الموقع المعني. ويسلط الصدام الضوء على التحديات التي تواجهها السلطات المحلية وسلطات الولايات في معالجة قضية الهجرة المعقدة ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لإيجاد حلول مستدامة.