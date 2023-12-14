يواجه جون سمولتز تحديًا جديدًا: السعي للحصول على بطاقة أبطال جولة PGA

الرياضي المحترف جون سمولتز، المعروف بمسيرته المهنية الناجحة في دوري البيسبول الرئيسي (MLB)، يضع الآن نصب عينيه رياضة مختلفة: الجولف. أصبح MLB Hall of Famer البالغ من العمر 55 عامًا وجهًا مألوفًا في دائرة المشاهير المحترفين، وقد شارك حتى في أحداث PGA Tour Champions في الماضي. ومع ذلك، يحاول سمولتز الآن الارتقاء بمهاراته في لعبة الجولف إلى المستوى التالي من خلال الحصول على بطاقة PGA Tour Champions.

تأهل سمولتز مؤخرًا للمرحلة النهائية من Q-School في TPC Scottsdale، مما جعله يتنافس للحصول على بطاقة الجولة. تعتبر هذه المرحلة صعبة للغاية، حيث يحصل أفضل خمسة لاعبين فقط من بين 78 لاعبًا في الميدان على إعفاءات لأبطال جولة PGA في عام 2024. سيحتاج سمولتز إلى إثبات همته على مدار أربع جولات مرهقة، حيث يواجه منافسة شديدة من لاعبي جولة PGA السابقين مثل شون ميشيل، ونوتا بيجاي الثالث، وعمر أوريستي، ودانيال شوبرا، وجريج تشالمرز، وجيسون بون.

في حين أنه من النادر أن ينتقل رياضي محترف بنجاح إلى رياضة مختلفة، يأمل سمولتز في صنع التاريخ من خلال الانضمام إلى صفوف أولئك الذين تفوقوا في مساعي رياضية متعددة. وقد ظهر تفانيه في صقل مهاراته في لعبة الجولف من خلال مشاركته في مختلف الفعاليات والتزامه بتحسين لعبته. يُظهر هذا السعي للحصول على بطاقة PGA Tour Champions شغف سمولتز بالمنافسة ورغبته في تحدي نفسه باستمرار.

وبغض النظر عن النتيجة، فإن رحلة سمولتز بمثابة مصدر إلهام للرياضيين والمشجعين على حد سواء. إنها شهادة على قوة المثابرة والسعي وراء فرص جديدة. يسلط مشروع سمولتز في لعبة الجولف الضوء على الإمكانات اللامحدودة التي تكمن داخل الأفراد، ويعرض قدرتهم على شق مسارات جديدة وإعادة تعريف نجاحهم.