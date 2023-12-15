فيكتوريا جوتي تفكر في بيع عقارات في مدينة نيويورك، ولكن ليس بدون العرض المناسب

قامت فيكتوريا جوتي، ابنة رجل العصابات الشهير جون جوتي، بعرض تسعة من ممتلكاتها في مدينة نيويورك للبيع، وفقًا للمصادر. ومع ذلك، أوضحت جوتي أنها لا تتطلع إلى البيع ما لم تتلق عرضًا أفضل من أن ترفضه. ومع محفظة مكونة من 17 عقارًا تبلغ قيمتها 36 مليون دولار، يدعي جوتي أنه يتلقى العروض بانتظام. وبينما تفكر في إمكانية البيع إذا جاء عرض واعد في طريقها، فإنها تؤكد أن أيًا من عقاراتها غير معروضة حاليًا في السوق.

ورثت جوتي هذه الممتلكات أثناء طلاقها من زوجها السابق، كارمين أغنيلو، في عام 2002. وتشمل المجموعة هياكل البيع بالتجزئة والسيارات المنتشرة في جميع أنحاء كوينز. في حين أن المشترين والوسطاء المهتمين كثيرًا ما يستفسرون عن هذه العقارات، إلا أن جوتي تظل ثابتة في موقفها بأنها ليست للبيع.

على الرغم من أن ممتلكات جوتي تحمل قيمة كبيرة، إلا أنها تأتي مع تكاليف صيانة كبيرة. تظهر السجلات أنها مدينة حاليًا بأكثر من 635,000 دولار من الضرائب العقارية على هذه الأصول. تم مؤخرًا إعادة إدراج إحدى العقارات البارزة في Liberty Avenue، والتي تمتد على ثلاث قطع وتتميز بواجهة تزيد عن 80 قدمًا.

أما بالنسبة للتسعير، يتم تشجيع الأطراف المهتمة على تقديم عروض غير ملزمة بشروطها الخاصة. وقد تلقى الوسيط الذي يمثل قوائم جوتي، ريتشارد ليبي من شركة أتلانتيك بيتش أسوشيتس، العديد من العروض، بما في ذلك العرض الأخير بقيمة 5 ملايين دولار. ومع ذلك، فإن بيع هذه العقارات قد شكل تحدياته، خاصة خلال الوباء. اندلعت معارك الإخلاء عندما فشل المستأجرون في دفع الإيجار حتى بعد بيع العقار نيابة عن جوتي في عام 2020.

يؤكد ليبي على ضرورة أن يقدم المشترون المحتملون دليلاً على تمويل أي عرض جدي. وبالإشارة إلى هذه العقارات على أنها "قوائم قديمة"، يؤكد على أهمية الدعم المالي الكبير لإتمام الصفقة. تضيف علاقات جوتي بجون جوتي سيئ السمعة جانبًا مثيرًا للاهتمام للمبيعات، حيث أنه سهّل انضمام أنيلو إلى عائلة غامبينو عندما تزوج جوتي.