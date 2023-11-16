كشف الألغاز: اكتشاف ديناصور رائع في جزيرة براونسي

تم اكتشاف اكتشاف مذهل مؤخرًا في جزيرة براونسي، الواقعة في ميناء بول، دورست. عثرت صوفي جايلز، حارسة الصندوق الوطني، على بصمة ديناصور آسرة أثناء رحلتها الروتينية. ويشير الخبراء إلى أن هذا الاكتشاف الاستثنائي قد يكون الأثر المحفوظ جيدًا لإجوانودون البالغ من العمر 140 مليون عام، وهو ديناصور ضخم آكل للنباتات كان يجوب الأرض في أواخر العصر الجوراسي.

وقع هذا الحدث بالصدفة يوم الأحد الماضي عندما كان جايلز يركض عبر أراضي قلعة براونسي، التي تديرها الآن مؤسسة National Trust باعتبارها ملاذاً للحياة البرية. وقد تحجرت البصمة، التي يعود تاريخها إلى وقت كانت فيه المنطقة وفيرة بالغابات الاستوائية والمستنقعات، تدريجياً على مدى آلاف السنين. وأصبح الأمر أكثر وضوحًا بعد تجمع مياه الأمطار أثناء هطول الأمطار مؤخرًا.

وبينما أعرب الصندوق الوطني عن دعمه وحماسه فيما يتعلق بهذا الاكتشاف، إلا أنهم يطلبون المساعدة في تحديد البصمة بشكل قاطع. إنهم ينتظرون بفارغ الصبر تحليل الخبراء ومزيد من الأبحاث لكشف الألغاز المخفية داخل هذه الآثار القديمة.

تشتهر المنطقة المحيطة بجزيرة براونسي بساحلها الجوراسي، مما يجذب عشاق الحفريات من جميع أنحاء العالم. من المحتمل أن يكون مصدرها شبه جزيرة جزيرة بوربيك القريبة، والتي أسفرت أيضًا عن العديد من آثار أقدام الديناصورات في الماضي، فإن وجود علامات حياة ما قبل التاريخ هذه في المنطقة ليس مفاجئًا. لقد جعل حجر بوربيك، الذي تم استخراجه واستخدامه على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، المنطقة المحيطة كنزًا من الحفريات.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الإجواندون؟

ج: الإجوانودون هو ديناصور عاشب منقرض عاش في أواخر العصر الجوراسي وأوائل العصر الطباشيري. لقد كان واحدًا من أوائل الديناصورات التي اعترف بها العلماء على نطاق واسع.

س: لماذا جزيرة براونسي مغلقة أمام الزوار؟

ج: جزيرة براونسي مغلقة مؤقتًا أمام الزوار حتى شهر مارس لأغراض الصيانة والحفاظ على الحياة البرية.