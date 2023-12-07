العنوان: شركة Joby Aviation تنشئ منشأة ثورية لتصنيع الطائرات الكهربائية والطائرات العمودية في دايتون، أوهايو

ملخص: اختارت شركة Joby Aviation، وهي شركة رائدة في تطوير مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، مدينة دايتون بولاية أوهايو كموقع لمنشأة التصنيع الرائدة الخاصة بها. ومن المتوقع أن يخلق المرفق، المقرر تشغيله بحلول عام 2025، الآلاف من فرص العمل ويحدث ثورة في صناعة النقل.

أعلن جوين إيبرلي، مدير التنمية الاقتصادية والتخطيط في مقاطعة مونتغومري، أن جوبي ركز اهتمامه على موقع معالجة البريد السابق في 3571 كونكورد. كانت الولاية قد توقعت في البداية أن يصل توظيف جوبي في المنطقة إلى 2,000 عامل، لكن وثائق المقاطعة الأخيرة تشير إلى أنه من المتوقع توفير حوالي 1,200 وظيفة في البداية. ومع ذلك، فإن هذا يمثل دفعة كبيرة للاقتصاد المحلي.

حددت مدينة دايتون ومسؤولو تحالف دايتون للتنمية موعدًا لعقد اجتماع مع ممثلي جوبي لمناقشة المزيد من الخطط والأهداف. ومن المتوقع أن تمهد هذه المناقشات الطريق لتنفيذ المشروع.

بالإضافة إلى استثمار شركة جوبي للطيران، تلقت مقاطعة مونتغومري طلبات من شركات مختلفة للحصول على تمويل للتنمية الاقتصادية. تخطط شركة Diné Development Corp للانتقال إلى Monument Avenue في دايتون، مما يوفر 250 فرصة عمل جديدة ويستثمر 6.4 مليون دولار في تحسينات البناء. ويهدف مشروع كالابريا إلى إنشاء مبنى جديد بمساحة 40,000 ألف قدم مربع لأعمال طلاء الإيبوكسي، مما يولد 30 فرصة عمل ويحتفظ بـ 101 وظيفة حالية. اقترح مشروع Transponder تطوير مساحة معملية في مجمع أبحاث وادي ميامي، مما سيؤدي إلى توفير 80 وظيفة جديدة. يخطط مشروع Papyrus لتصنيع منتجات ورقية متخصصة لتحديد الترددات الراديوية لبطاريات السيارات الكهربائية، مما يوفر 223 فرصة عمل. وتعتزم شركة Electro Polish زيادة طاقتها التصنيعية ثلاث مرات باستثمار قدره 12.3 مليون دولار، مما يؤدي إلى خلق 40 فرصة عمل جديدة. وأخيرًا، تفكر شركة Display Dynamics، وهي شركة تصميم وإنتاج متخصصة في العروض التفاعلية للمتاحف وحدائق الحيوان، في الانتقال إلى Trotwood أو Harrison Township.

تشير هذه التطورات إلى النمو الإيجابي والتقدم الاقتصادي الذي يحدث في دايتون، أوهايو. ومع وجود شركة Joby Aviation في طليعة صناعة الطائرات الكهربائية والطائرات العمودية، فإن المنطقة لديها فرصة فريدة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مستقبل تكنولوجيا النقل.