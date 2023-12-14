انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021، مما يشير إلى تباطؤ سوق العمل

تكشف أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن فرص العمل المتاحة في البلاد انخفضت بمقدار 617,000 إلى 8.7 مليون في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021. ويعد هذا الانخفاض بمثابة مؤشر على ضعف طلب أصحاب العمل على العمال. ويرى جيسون فورمان، الرئيس السابق لمجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض والأستاذ الحالي في جامعة هارفارد، أن هذا مؤشر آخر على الهبوط الناعم للاقتصاد.

اتخذ الاحتياطي الفيدرالي عمدا إجراءات لتهدئة سوق العمل والاقتصاد العام من خلال رفع تكاليف الاقتراض منذ أوائل عام 2022، في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع باستمرار. هدف البنك المركزي هو تحقيق التوازن حيث يتم خفض التضخم دون التسبب في تراجع اقتصادي أو هبوط حاد. كثيراً ما يُشبّه الهبوط الناعم في نظر محافظي البنوك المركزية بـ "عصيدة المعتدل". إنه يمثل اقتصادًا ليس حارًا جدًا (مع ارتفاع التضخم) ولا باردًا جدًا (في حالة ركود).

ويراقب الاقتصاديون سوق العمل عن كثب بحثًا عن علامات الهبوط الناعم، ويضيف الانخفاض الأخير في فرص العمل إلى الإشارات الإيجابية. على الرغم من الانخفاض الكبير، لا تزال فرص العمل أعلى بنسبة 25٪ من مستويات ما قبل الوباء في فبراير 2020. بالإضافة إلى ذلك، ظلت مؤشرات سوق العمل الأخرى، مثل الاستقالة والتعيينات، ثابتة، مما يشير إلى أن أصحاب العمل حريصون على الاحتفاظ بعمالهم.

في حين أن سوق العمل لا يزال يعتبر مواتيا، فقد شهد العمال انخفاضا في نفوذهم مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أصبحت الزيادات الكبيرة في الأجور ومكافآت التوقيع أقل شيوعا. ولا تزال فرص العمل متاحة، ولكن قد يكون من الصعب تأمينها، باستثناء صناعات مثل الرعاية الصحية التي تعاني من نقص حاد في العمالة.

بشكل عام، يمكن اعتبار سوق العمل البارد علامة إيجابية، تشير إلى التقدم نحو الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، يواصل الاقتصاديون مراقبة الوضع عن كثب لتقييم أي تحولات أو تحديات محتملة قد تنشأ.