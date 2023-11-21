تعاون جديد لتحسين أداء محطة الطاقة الكهروضوئية

أعلنت شركة JinkoSolar Australia مؤخرًا عن شراكة رائدة مع مجموعة أبحاث الذكاء الاصطناعي والتوصيف والعيوب والاتصالات (ACDC) في جامعة نيو ساوث ويلز المرموقة. ويهدف التعاون إلى إحداث ثورة في الأداء الميداني لتقنيات الخلايا الشمسية المتطورة من JinkoSolar، بما في ذلك الجيل التالي المرتقب من وحدات PERC وTOPCon ثنائية الجانب.

بدلاً من الاعتماد فقط على الأساليب التقليدية، ستستفيد شركة JinkoSolar الآن من خبرة مجموعة أبحاث ACDC في تسخير قوة الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي لمراقبة وتحسين أداء محطاتها الكهروضوئية في الوقت الفعلي. ومن خلال توفير البيانات الكهربائية والطقس المهمة التي تولدها وحدات الجيل التالي، ستمكن شركة JinkoSolar مجموعة البحث من تطوير استراتيجيات مبتكرة لزيادة الكفاءة وتعظيم الإنتاج الإجمالي للمحطة.

وبدعم من الوكالة الأسترالية للطاقة المتجددة، يسعى التعاون أيضًا إلى تطوير نظام مراقبة تجاري متطور مصمم خصيصًا لمحطات الطاقة الكهروضوئية. ستستخدم هذه المنصة المتقدمة البيانات التاريخية وقدرات التعلم الآلي لتعزيز استراتيجيات التشغيل والصيانة. ومن خلال التنبؤ بدقة بمعدلات الاتساخ، والتحقق من تدهور الوحدة والنظام، وتمكين إجراءات الصيانة الاستباقية، ستعمل المنصة على منع الأخطاء بشكل فعال وتضمن استمرار المحطات في العمل بأعلى مستويات الأداء.

يعد دمج الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي في التطبيقات الكهروضوئية خطوة مهمة إلى الأمام في صناعة الطاقة المتجددة. هذا التعاون بين JinkoSolar Australia ومجموعة أبحاث ACDC لا يوضح التزامهم بالابتكار التكنولوجي فحسب، بل يعد أيضًا بتعزيز كفاءة وطول عمر محطات الطاقة الشمسية بشكل كبير.

وبشكل عام، يمثل هذا التعاون الاستراتيجي فرصة رائعة للاستفادة من أحدث الأبحاث والتقنيات المتقدمة، مما يمهد الطريق في نهاية المطاف لمستقبل أكثر استدامة وإنتاجية في مجال الطاقة الشمسية.

الأسئلة الشائعة

ما هي تقنية PERC؟

يرمز PERC إلى الباعث السلبي والخلية الخلفية. إنها تقنية الخلايا الشمسية التي تعمل على تعزيز كفاءة الألواح الشمسية عن طريق تقليل خسائر إعادة التركيب على السطح الخلفي.

ما هي الوحدات ثنائية الوجه؟

الوحدات ثنائية الوجه عبارة عن ألواح شمسية يمكنها توليد الكهرباء من جانبي الوحدة. فهي تستغل ضوء الشمس من الأمام وتلتقط أيضًا الضوء المنعكس من الأرض أو الأسطح المحيطة، مما يزيد من إجمالي إنتاج الطاقة.

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين أداء محطات الطاقة الكهروضوئية؟

يمكن للذكاء الاصطناعي، وخاصة خوارزميات التعلم الآلي، تحليل كميات كبيرة من البيانات المجمعة من محطات الطاقة الكهروضوئية وتحديد الأنماط والاتجاهات. يتيح ذلك إجراء صيانة استباقية، والتنبؤ الدقيق بالأخطاء، وتحسين أداء المصنع، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الكفاءة والإنتاج.