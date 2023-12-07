جيم ويرتز يعلن ترشحه لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا

ملخص: أعلن جيم ويرتز، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي في مقاطعة إيري، عن نيته الترشح لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا في المنطقة التاسعة والأربعين، متحديًا السيناتور الحالي دان لافلين. وشدد فيرتز على أهمية أن يكون المسؤولون المنتخبون على دراية بالأشخاص الذين يخدمونهم ويمثلونهم. ومن المتوقع أن يكون موسم الانتخابات المقبل تنافسيا للغاية، مما سيجذب انتباه الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

جيم ويرتز، وهو ديمقراطي ورئيس سابق للحزب الديمقراطي في مقاطعة إيري، يرمي قبعته في الحلبة لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا في المنطقة التاسعة والأربعين. ويأتي قراره بالترشح بمثابة تحدي مباشر للسيناتور الحالي دان لافلين.

ويعتقد فيرتز أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى المسؤولين المنتخبين فهم عميق لناخبيهم. صرح ويرتز قائلاً: "يستحق سكان مقاطعة إيري أن يعرفوا أن المسؤولين المنتخبين لدينا يعرفون من هم، وأين هم، وما يفعلونه".

وقد اكتسب هذا السباق الاهتمام بسبب الألفة السابقة بين المرشحين. في أغسطس 2022، رفع لافلين دعوى تشهير ضد Wertz وErie Reader بسبب مقال رأي اتهم لافلين بالتورط في جهود إلغاء انتخابات 2020. على الرغم من هذا الجدل، فإن أنصار لافلين في مقاطعة إيري يقفون إلى جانب تمثيله لمصالحهم.

ينتقد Wertz سجل تصويت Laughlin ويعتقد أنه يصور صورة مختلفة بمجرد وجوده في Harrisburg، بعيدًا عن مقاطعة Erie. ومع ذلك، فإن منصب لافلين في مجلس الشيوخ يمنحه المزيد من السلطة لإعادة التمويل والمشاريع إلى المقاطعة، وهو ما اعترف به رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة إيري توم إيدي.

مع اقتراب موسم الانتخابات لعام 2023، يستعد كل من الجمهوريين والديمقراطيين لسباق تنافسي للغاية. ومن المتوقع أن تحظى الانتخابات الرئاسية، على وجه الخصوص، باهتمام كبير ومشاركة الناخبين.

ينحدر جيم ويرتز من خلفية من الطبقة العاملة، وكان مدرسًا في جامعة إيدنبورو لعدة سنوات. وقد شغل العديد من الأدوار القيادية داخل الجامعة، ويتمتع بسجل حافل من العمل مع المرشحين والحملات السياسية الناجحة.

مع استقالته من الحزب الديمقراطي في مقاطعة إيري في نوفمبر 2023، يركز فيرتز الآن على ترشحه لمقعد مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا، بهدف تقديم منظور جديد وتمثيل مخصص للمنطقة التاسعة والأربعين.