جيل براف تتولى دورًا جديدًا كرئيسة لاستوديو ZeniMax وBethesda

تم تعيين جيل براف، المدير التنفيذي المتمرس في صناعة الألعاب والترفيه، مؤخرًا كرئيس للاستوديو في ZeniMax Online Studios وBethesda Game Studios. في إعلان أصدره Matt Botty، رئيس Game Content Studios في Microsoft، يأتي دور Braff الجديد كجزء من التغييرات القيادية التي تحدث داخل الشركات.

وبفضل خبرتها الواسعة في مجال الألعاب والترفيه، شغلت براف العديد من المناصب القيادية العليا طوال حياتها المهنية. عملت سابقًا في Nintendo، وSega، وGlu Mobile، وHome Shopping Network، وWarner Bros.، حيث لعبت دورًا حاسمًا في بناء الأعمال التجارية والتسويق عبر الإنترنت لبرنامج Ellen DeGeneres Show.

تنبع معرفة براف بفرق وقادة ZeniMax وBethesda من دورها السابق كقائدة لأعمال التكامل عندما انضمت ZeniMax/Bethesda إلى Xbox. خبرتها ومعرفتها تجعلها المرشحة المثالية للإشراف على فرق التطوير في كل من ZeniMax وBethesda مع الاستمرار في قيادة قسم Microsoft Casual Games.

قبل انضمامها إلى Microsoft في عام 2020، شغلت براف منصب نائب الرئيس التنفيذي للتجارة الرقمية في HSN ورئيسًا ومديرًا تنفيذيًا للعمليات في Brit + Co. ويسلط تعيينها كرئيسة للاستوديو الضوء على الثقة في قدراتها القيادية.

وبينما تتولى منصبها الجديد، تجلب براف نطاقًا واسعًا من الخبرة الصناعية وشغفًا بالألعاب والترفيه. يمثل تعيينها فصلاً مثيرًا لـZeniMax وBethesda، ويتوقع مجتمع الألعاب بفارغ الصبر المساهمات التي ستقدمها لتحقيق النجاح المستمر للاستوديوهات.