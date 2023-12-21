سوني تصل إلى 50 مليون مبيعات لجهاز PlayStation 5

أعلنت شركة سوني أنها باعت أكثر من 50 مليون وحدة من جهاز PlayStation 5 الخاص بها، وهو ما يمثل إنجازًا كبيرًا بعد ثلاث سنوات فقط من إصدارها الأولي. ويؤكد هذا الإنجاز التسارع الملحوظ في المبيعات، والتي كانت تعاني في السابق من نقص المكونات. ويعود نجاح قسم الألعاب في سوني إلى حد كبير إلى إطلاق ألعاب ذات شعبية كبيرة مثل "Marvel's Spider-Man 2"، والتي بيعت منها أكثر من 2.5 مليون نسخة خلال 24 ساعة من إطلاقها في أواخر أكتوبر، بالإضافة إلى ألعاب مثل "Baldur's Gate". III" و"آلان ويك 2".

وفقًا لأرقام Ampere Analysis، التي استشهدت بها صحيفة Financial Times، من المتوقع أن ينمو سوق وحدات التحكم (بما في ذلك البرامج والخدمات) بنسبة 7.2% هذا العام، ليصل إلى 61 مليار دولار، بعد انخفاض بنسبة 7.3% في عام 2022. على الرغم من انخفاض المبيعات لأحدث أجهزة Xbox من Microsoft، والتي باعت وحدات تحكم من الجيل التالي أقل بأربع مرات من Sony في عام 2023.

أعربت شركة Sony عن امتنانها لمحبي PlayStation في جميع أنحاء العالم، معترفة بدعمهم كقوة دافعة وراء الزخم القوي لجهاز PS5 هذا العام. تأثر إنتاج وشحن وحدة التحكم، التي تم إصدارها في نوفمبر 2020 أثناء جائحة كوفيد-19، سابقًا بنقص أشباه الموصلات واضطرابات سلسلة التوريد العالمية بسبب التدابير الصحية المطبقة في مختلف البلدان. ومع ذلك، يسر شركة Sony أن تعلن أن لديها الآن مخزونًا كاملاً من وحدات التحكم المتاحة لموسم العطلات، مما يسمح لأي شخص مهتم بإجراء عملية شراء.

يعد تجاوز علامة المبيعات البالغة 50 مليونًا في إطار زمني مماثل لسابقه، PlayStation 4، إنجازًا كبيرًا لشركة Sony. استغرق الأمر 160 أسبوعًا لبيع 50 مليون وحدة من جهاز PlayStation 4 بعد إصداره في عام 2013، مقارنة بـ 161 أسبوعًا لجهاز PS5، وفقًا للبيانات التي جمعتها صحيفة Financial Times.

في حين أن جهاز PS5 لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه لمطابقة مبيعات أسلافه، مثل PS4 الذي باع أكثر من 117 مليون وحدة طوال دورة حياته، فإنه لا يزال منافسًا قويًا في سوق أجهزة الألعاب. من المهم أن نلاحظ أن وحدة التحكم الأكثر مبيعًا على الإطلاق لا تزال هي PlayStation 2، حيث تم بيع أكثر من 158 مليون وحدة منذ إطلاقها في عام 2000.