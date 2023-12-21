جهاز PlayStation 5 من سوني يتجاوز 50 مليون وحدة مباعة، على الرغم من نقص المكونات

أعلنت شركة سوني يوم الأربعاء أنها وصلت إلى علامة فارقة تتمثل في بيع أكثر من 50 مليون وحدة من وحدة التحكم PlayStation 5، بعد ثلاث سنوات من إصدارها الأولي. ويعكس هذا الإنجاز التسارع الكبير في المبيعات والتغلب على التحديات التي يفرضها نقص المكونات.

أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاح قسم الألعاب في سوني هو إطلاق الألعاب المرتقبة. على وجه الخصوص، باعت لعبة Marvel's Spider-Man 2 أكثر من 2.5 مليون نسخة خلال 24 ساعة فقط من صدورها في أواخر أكتوبر. تشمل العناوين الناجحة الأخرى لعبة تمثيل الأدوار "Baldur’s Gate III" وعنوان البقاء على قيد الحياة المرعب "Alan Wake 2".

وفقًا لتحليل Ampere، وفقًا لما أوردته صحيفة Financial Times، من المتوقع أن ينمو سوق وحدات التحكم، بما في ذلك البرامج والخدمات، بنسبة 7.2% هذا العام، ليصل إلى 61 مليار دولار، بعد انخفاض بنسبة 7.3% في عام 2022. على الرغم من انخفاض مبيعات Microsoft أحدث وحدة تحكم Xbox، والتي بيعت أقل بأربع مرات من جهاز PlayStation 5 من سوني في عام 2023.

وأعربت سوني في بيان لها عن امتنانها لعشاق PlayStation في جميع أنحاء العالم لدعمهم، مشيرة إلى أن الزخم القوي لجهاز PS5 هذا العام يعزى إلى سلسلة من الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة. مع عودة إنتاج وشحن وحدة التحكم إلى المسار الصحيح، وذلك بفضل الجهود المبذولة للتغلب على تأثير نقص أشباه الموصلات واضطرابات سلسلة التوريد العالمية الناجمة عن الوباء.

علاوة على ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن سوني لديها تشكيلة مثيرة من الألعاب المستقبلية، حيث كشف مجموعة من المتسللين عن العناوين القادمة. علق جيم رايان، رئيس قسم الألعاب في سوني، قائلاً إن هذا العام يمثل المرة الأولى منذ إطلاق PS5 التي لديهم فيها مخزون كامل من وحدات التحكم المتاحة لموسم العطلات، مما يسمح لأي شخص مهتم بشراء واحدة.

على الرغم من أن شركة Sony قد حققت علامة فارقة تتمثل في بيع 50 مليون وحدة PS5 خلال إطار زمني مماثل لسابقتها، PlayStation 4، إلا أن الشركة لا يزال أمامها طريق طويل لتقطعه لتجاوز منافسيها السابقين. تم بيع أكثر من 4 مليون وحدة من جهاز PS117 طوال دورة حياته، ولا تزال وحدة التحكم الأكثر مبيعًا على الإطلاق هي PlayStation 2، حيث تم بيع أكثر من 158 مليون وحدة منذ إصدارها في عام 2000.