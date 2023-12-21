جهاز PlayStation 5 من سوني يصل إلى 50 مليون وحدة مباعة

في إعلان حديث، كشفت شركة سوني أن أحدث وحدة تحكم لها، PlayStation 5، باعت أكثر من 50 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم، بعد ثلاث سنوات فقط من إصدارها الأولي. ويؤكد هذا الإنجاز التسارع الكبير في المبيعات، والتي كانت تعوقها في السابق نقص المكونات.

ويمكن أن يُعزى نجاح قسم الألعاب في سوني إلى إطلاق ألعاب ناجحة للغاية مثل Marvel’s Spider-Man 2، والتي بيعت منها أكثر من 2.5 مليون نسخة خلال 24 ساعة من إطلاقها في أكتوبر. تشمل الألعاب الشهيرة الأخرى لعبة تمثيل الأدوار "Baldur’s Gate III" وعنوان البقاء على قيد الحياة المرعب "Alan Wake 2".

وفقًا لبيانات من Ampere Analysis، من المتوقع أن ينمو سوق وحدات التحكم، بما في ذلك البرامج والخدمات، بنسبة 7.2% هذا العام، ليصل إلى 61 مليار دولار. ويأتي هذا النمو بعد انخفاض بنسبة 7.3% في عام 2022. وبينما شهد أحدث جهاز Xbox من Microsoft انخفاضًا في المبيعات، حيث بيعت وحدات تحكم أقل بأربع مرات من Sony في عام 2023، لا يزال جهاز PlayStation 5 من سوني يهيمن على السوق.

وأعربت شركة سوني عن امتنانها لعشاق PlayStation في جميع أنحاء العالم لدعمهم الذي ساهم في الزخم القوي لجهاز PS5 هذا العام. تأثر إنتاج وحدة التحكم وشحناتها في البداية بالنقص العالمي في أشباه الموصلات والاضطرابات في سلاسل التوريد بسبب جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، أعلنت شركة Sony أن لديها الآن مخزونًا كاملاً من وحدات التحكم لموسم العطلات، مما يسمح لكل من يرغب في جهاز PS5 بالحصول على واحدة.

في بيان، ذكر جيم رايان، رئيس قسم الألعاب في سوني: “يسعدنا أن يكون لدينا مخزون كامل من وحدات التحكم لموسم العطلات لأول مرة منذ إطلاق PS5، مما يتيح لأي شخص يريد شراء واحدة من القيام بذلك. "

على الرغم من التحديات الأولية، إلا أن إنجاز سوني ببيع 50 مليون وحدة في إطار زمني مماثل لجهاز PlayStation 4 السابق أمر يستحق الثناء. وصل جهاز PS4 إلى هذا الإنجاز في 160 أسبوعًا بعد إصداره في عام 2013، بينما أنجزه جهاز PS5 في 161 أسبوعًا، وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز".

على الرغم من أن PlayStation 5 لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه لمطابقة مبيعات أسلافه، مثل PS4، الذي باع أكثر من 117 مليون وحدة خلال دورة حياته، ووحدة التحكم الأكثر مبيعًا على الإطلاق، PlayStation 2، مع أكثر من 158 مليون وحدة خلال دورة حياته. تم بيع 2000 مليون وحدة منذ إطلاقه في عام XNUMX.