سوني بلاي ستيشن 5 يتجاوز 50 مليون مبيعات

أعلنت شركة سوني أنها باعت أكثر من 50 مليون وحدة من جهاز PlayStation 5 الخاص بها، محققة هذا الإنجاز بعد ثلاث سنوات فقط من إصدارها الأولي. وهذا يؤكد الزيادة الكبيرة في المبيعات، والتي كانت تعوقها في السابق نقص المكونات. يمكن أن يعزى نجاح وحدة التحكم إلى إطلاق العديد من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة، بما في ذلك "Marvel's Spider-Man 2"، التي بيعت أكثر من 2.5 مليون نسخة في 24 ساعة فقط عند إطلاقها في أكتوبر، بالإضافة إلى "Baldur's Gate III" و "آلان ويك 2."

وفقًا للأرقام الصادرة عن Ampere Analysis، من المتوقع أن ينمو سوق وحدات التحكم (بما في ذلك البرامج والخدمات) بنسبة 7.2% هذا العام، ليصل إلى 61 مليار دولار، بعد انخفاض بنسبة 7.3% في عام 2022. على الرغم من انخفاض مبيعات أحدث وحدة تحكم Xbox من Microsoft، والتي باعت فقط ربع عدد وحدات تحكم الجيل التالي مقارنة بسوني في عام 2023.

وأعربت شركة سوني عن امتنانها لمحبي PlayStation في جميع أنحاء العالم لدعمهم، قائلة: "بفضل دعم محبي PlayStation في جميع أنحاء العالم، شهدت وحدة التحكم PS5 زخمًا قويًا هذا العام، مدفوعة بسلسلة من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة." تأثر إنتاج وشحن وحدة التحكم، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2020 أثناء جائحة كوفيد-19، في البداية بنقص أشباه الموصلات والاضطرابات العالمية في سلاسل التوريد بسبب التدابير الصحية المطبقة في العديد من البلدان.

ومع ذلك، يسر الشركة الآن أن تعلن أن لديها مخزونًا كاملاً من وحدات التحكم المتاحة لموسم العطلات. وعلق جيم رايان، رئيس قسم الألعاب في سوني، قائلًا: “يسعدنا أن يكون لدينا مخزون كامل من وحدات التحكم لموسم العطلات لأول مرة منذ إطلاق PS5، مما يسمح لأي شخص يريد الحصول عليها”.

على الرغم من النقص السابق في المكونات، تمكنت شركة Sony من الوصول إلى 50 مليون وحدة مباعة في إطار زمني مماثل لسابقتها، PlayStation 4. واستغرق الأمر 160 أسبوعًا لبيع 50 مليون وحدة من PlayStation 4، التي تم إصدارها في عام 2013، و161 أسبوعًا لـ PlayStation 5، وفقا للبيانات التي جمعتها صحيفة فايننشال تايمز.

بينما لا يزال أمام PlayStation 5 طريق طويل ليقطعه لتجاوز مبيعات أسلافه، مثل PlayStation 4 الذي باع أكثر من 117 مليون وحدة على مدار عمره، ووحدة التحكم الأكثر مبيعًا على الإطلاق، PlayStation 2 مع أكثر من 158 وحدة. تم بيع مليون وحدة منذ إطلاقها في عام 2000، وقد بدأت أحدث وحدة تحكم من سوني بداية مثيرة للإعجاب.