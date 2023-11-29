كبسولة طائرة مستقبلية SS: مغامرة صديقة للبيئة على الماء

من المقرر أن تُحدث طائرة Jet Capsule SS (Supersport) للمصمم الإيطالي بييرباولو لازاريني ضجة في عام 2024 بتصميمها الأنيق وميزاتها المبتكرة. يقدم هذا القارب البخاري المدمج مزيجًا فريدًا من القوة والاستدامة، مما يجعله جذابًا للمسافرين المهتمين بالبيئة وعشاق المغامرة على حدٍ سواء.

يوجد في قلب Jet Capsule SS محرك بنزين بقوة 640 حصانًا، مما يوفر أداءً رائعًا على الماء. مع سرعة قصوى تبلغ 38 عقدة (43.7 ميل في الساعة/70.3 كم/ساعة)، تعد برحلة مبهجة للباحثين عن الإثارة. في غضون 12 ثانية فقط، يمكن لهذا القارب أن ينطلق بسرعة تصل إلى 32 عقدة، ليُظهر رشاقته وقوته.

لكن الأمر لا يتعلق فقط بالسرعة. تم تصميم الجزء الداخلي من Jet Capsule SS مع أخذ تعدد الاستخدامات في الاعتبار. ويمكن تخصيصها لاستيعاب تخطيطات مختلفة، بما في ذلك منطقة لتناول الطعام، وأسرة، ومرحاض. مع مقاعد تتسع لما يصل إلى 10 ركاب، فهي تضمن الراحة والملاءمة أثناء مغامراتك.

إحدى الميزات البارزة في Jet Capsule SS هو نظام الإرساء الكهربائي الكامل. بلمسة زر بسيطة، يمكن للقارب الانتقال إلى الوضع الكهربائي فقط أثناء الإبحار والرسو بسرعة منخفضة. وهذا لا يقلل من البصمة البيئية فحسب، بل يوفر أيضًا تجربة أكثر هدوءًا وهدوءًا على الماء.

بالإضافة إلى الوظائف، توفر Jet Capsule SS وسائل راحة فاخرة. يتيح الجزء الخلفي الواسع سهولة الصعود والنزول، ويمكن تعديله ليشمل بابًا منزلقًا لمزيد من الراحة. يحتوي السطح على صالة استلقاء للتشمس، مما يوفر نقطة مراقبة مثالية للاستمتاع بالمناظر البانورامية أثناء الاستمتاع بأشعة الشمس.

على الرغم من أن الأسعار لم يتم الكشف عنها بعد، فمن المتوقع أن تتراوح أوقات بناء Jet Capsule SS من 6 إلى 18 شهرًا. سيتم تصنيع هذا القارب البخاري المصنوع بدقة في إيطاليا، مما يحافظ على سمعة البلاد في التميز في التصميم والهندسة.

في الختام، فإن Jet Capsule SS ليس مجرد زورق آلي؛ إنها تجربة. وبفضل تصميمها المستقبلي وأدائها القوي وميزاتها الصديقة للبيئة، فإنها توفر منظورًا جديدًا للمغامرات المائية. استعد للانطلاق في رحلات لا تُنسى مع Jet Capsule SS.

أسئلة وأجوبة

ما هي السرعة القصوى لطائرة Jet Capsule SS؟

يمكن أن تصل سرعة Jet Capsule SS إلى 38 عقدة (43.7 ميلاً في الساعة/70.3 كم/ساعة).

كم عدد الركاب الذين يمكن أن تستوعبهم طائرة Jet Capsule SS؟

توفر Jet Capsule SS مقاعد تتسع لما يصل إلى 10 ركاب.

هل يمكن لـ Jet Capsule SS الانتقال إلى الوضع الكهربائي فقط؟

نعم، تتميز Jet Capsule SS بنظام إرساء كهربائي كامل، مما يسمح لها بالانتقال إلى الوضع الكهربائي فقط أثناء الإبحار والالتحام بسرعة منخفضة.

أين يتم تصنيع Jet Capsule SS؟

يتم تصنيع طائرة Jet Capsule SS في إيطاليا، وهي معروفة بتميزها في التصميم والهندسة.