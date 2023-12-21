داك بريسكوت يقود دالاس كاوبويز إلى النصر

تألق لاعب الوسط في دالاس كاوبويز داك بريسكوت خلال فوز الفريق على فيلادلفيا إيجلز 33-13، وحصل على هتافات أفضل لاعب من المشجعين الحاضرين. على الرغم من رميه لمسافة 217 ياردة وهبوطين، كان بريسكوت أكبر منتقديه، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل. ومع ذلك، سارع مالك كاوبويز، جيري جونز، إلى الدفاع عن قدرات بريسكوت، مشيرًا إلى أن أدائه ضد النسور يجب أن يُسكت أي شكوك حول قدرته على التفوق في المباريات الفاصلة.

في حين لا تزال هناك أسئلة حول سجل بريسكوت في فترة ما بعد الموسم، إلا أن أدائه الأخير كان مثيرًا للإعجاب. لقد ألقى 23 تمريرة لمس واعتراضين فقط في آخر ثماني مباريات له، مما عزز ترشيحه لجائزة أفضل لاعب. في الواقع، تحسنت احتمالات فوزه بجائزة أفضل لاعب بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الستة الماضية، مما جعله المرشح الأوفر حظًا وفقًا لـ ESPN BET.

تتجاوز قيمة بريسكوت لفريق Cowboys الجوائز الفردية، حيث يقود اتحاد كرة القدم الأميركي بـ 28 تمريرة ولم يتم اعتراضه إلا ست مرات في 13 مباراة. على الرغم من ارتباك الكيس الذي أدى إلى هبوط النسور الوحيد ، ارتد بريسكوت وقاد فريق كاوبويز إلى ثلاث تسديدات ميدانية.

مع سجل 10-3 والمركز الأول في NFC East، فإن Cowboys في وضع قوي في المرحلة النهائية من الموسم العادي. ومع ذلك، فإنهم يواجهون مباريات طريق صعبة ضد فريق بوفالو بيلز وميامي دولفينز. إذا تمكن بريسكوت من الاستمرار في قيادة فريق Cowboys نحو الانتصارات، فقد يسير على خطى نجم Hall of Fame الذي يركض خلف Emmitt Smith ويحقق فوز Super Bowl في دالاس.

بالنسبة لبريسكوت، الفوز بلقب السوبر بول هو الهدف الأسمى. إنه حلم يفكر فيه كل يوم، وهو حلم يعتقد جيري جونز أنه قادر على تحقيقه. بصفته الفائز الثاني بجائزة أفضل لاعب في السلسلة، فإن قيادة بريسكوت ومهارته لديها القدرة على الارتقاء بفريق Cowboys إلى آفاق جديدة.