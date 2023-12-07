يعود متسابق ناسكار السابق بوبا مايفيلد إلى 5 Flags Speedway في سباق مثير

يتوقع متسابق NASCAR السابق Bubba Mayfield بفارغ الصبر عودته إلى 5 Flags Speedway لسباق قادم، على أمل إنهاء اليوم بانتصار منتصر. في حين أن مايفيلد متحمس للسباق نفسه، فإنه يشعر أيضًا بسعادة غامرة للمشاركة في حدث على هذا الطريق السريع الشهير.

حقق مايفيلد، الذي أصبح شخصية معروفة في ساحة سباقات المضمار القصيرة المحلية، نجاحًا في السلسلة الوطنية الكبرى هذا الموسم. مع ستة انتصارات تحت حزامه، كان يهيمن على السباقات عبر ولايات كارولينا، ومونتغمري، وألاباما، وغيرها من المواقع. على الرغم من أنه لم يكن يتسابق بسيارته الترابية بشكل متكرر، إلا أنه كان يتنافس بنشاط في العديد من أحداث الأسفلت.

بالنسبة لسباق Faith Chapel Outlaws 50 القادم يوم الاثنين، يأمل مايفيلد في تكرار إنجازاته السابقة وتأمين فوز آخر. ولإضافة المزيد من الإثارة، سينضم إلى مايفيلد صديقه العزيز وزميله السابق في سلسلة ناسكار الوطنية، تشاد شافين. يشيد مايفيلد بمهارات شافين في القيادة، معربًا عن حماسه لخوض المنافسة معه على المضمار.

سيتم بث حدث Faith Chapel Outlaw Late Model على قناة Racing America يوم الاثنين 4 ديسمبر. يمكن للمشاهدين متابعة السباق المثير من خلال شراء حزمة عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بـ Monday Snowball Derby أو اختيار All Access Weekend PPV Pass.

تعد عودة Bubba Mayfield إلى 5 Flags Speedway بسباق مبهج، حيث يتوقع المشجعون بفارغ الصبر أداء هذا المتسابق المخضرم. بدعم من فريق قوي ومحاط بأفراد موهوبين، يهدف مايفيلد إلى عرض مهاراته وإثبات أنه جيد مثل زملائه المنافسين.