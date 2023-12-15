تهدف Blue Origin إلى تسريع النمو والتنافس مع SpaceX

ناقش جيف بيزوس، مؤسس أمازون وبلو أوريجن، مؤخرًا خططه لتسريع نمو بلو أوريجن خلال مقابلة استمرت ساعتين مع ليكس فريدمان. بينما يُنظر إلى Blue Origin على أنها مخيبة للآمال إلى حد ما من حيث التنفيذ، أعرب بيزوس عن تصميمه على إجراء تحسينات كبيرة.

أقر بيزوس بأن شركة Blue Origin تحتاج إلى التحرك بشكل أسرع وشدد على الحاجة الملحة للقيام بذلك. وذكر أن قراره بالتنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون كان مدفوعًا برغبته في التركيز على Blue Origin وضخ الطاقة والشعور بالإلحاح الذي تحتاجه الشركة. يهدف Bezos إلى جعل Blue Origin الشركة الأكثر حسمًا في العالم في أي صناعة، والمعروفة بتحمل المخاطر المحسوبة واتخاذ القرارات السريعة.

أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في بطء تقدم Blue Origin هو مقارنتها بـ SpaceX، بقيادة Elon Musk. يدرك بيزوس أهمية الحسم وقد قام بتنفيذ تغييرات داخل Blue Origin لتبني هذا النهج. ومن المتوقع أن يؤدي تعيين ديف ليمب، المدير التنفيذي السابق لشركة أمازون، كرئيس تنفيذي جديد لشركة Blue Origin إلى دعم جهود الشركة لتصبح أكثر حسمًا وكفاءة.

وفقًا لبيزوس، قد تكون Blue Origin أخيرًا على طريق تحقيق نتائج ملموسة. يقترب صاروخ الشركة New Glenn من الاستعداد، وأعرب بيزوس عن تفاؤله بشأن الإطلاق الأول في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، تهدف Blue Origin إلى زيادة قدرتها التصنيعية لدعم إنتاج عشرين صاروخًا سنويًا.

عندما سُئل بيزوس عن إيلون ماسك، اتخذ موقفًا دبلوماسيًا واعترف بإنجازات ماسك كقائد مقتدر. وبينما انخرط بيزوس وماسك في مشاحنات عامة في الماضي، أكد بيزوس أن الحكم على شخص ما بناءً على شخصيته العامة فقط أمر مستحيل، ويجب أن يكون ماسك قائدًا قادرًا على تحقيق النجاح مع شركات مثل Tesla وSpaceX.

بشكل عام، سلطت مقابلة بيزوس الضوء على تصميمه على دفع Blue Origin للأمام واللحاق بالمنافسين مثل SpaceX. ومع وجود خطط لاتخاذ قرارات أسرع والإطلاق القادم لـ New Glenn، تهدف Blue Origin إلى تحقيق خطوات كبيرة في صناعة الفضاء في السنوات القادمة.