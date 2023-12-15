تهدف Blue Origin إلى تسريع التقدم والتحول إلى شركة حاسمة

خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً، تحدث مؤسس أمازون جيف بيزوس بصراحة عن التقدم الذي أحرزته شركته الفضائية، بلو أوريجين. ومع اعترافه بأدائها الحالي المخيب للآمال، أكد بيزوس على الحاجة إلى زيادة السرعة والإلحاح من أجل دفع Blue Origin إلى الأمام. ويعتقد بيزوس أن المفتاح لتحقيق ذلك هو أن تصبح Blue Origin الشركة الأكثر حسمًا في العالم.

وقال بيزوس: "سنصبح جيدين حقًا في تحمل المخاطر التكنولوجية المناسبة، واتخاذ تلك القرارات بسرعة". "كما تعلم، أن تكون جريئًا في هذه الأشياء. وامتلاك الثقافة الصحيحة التي تدعم ذلك. أنت بحاجة إلى أن يكون الناس طموحين، وطموحين من الناحية الفنية. ينوي بيزوس أن تقوم Blue Origin بدراسة طرق متعددة لحل المشكلة، مع اتخاذ القرارات بسرعة والانفتاح على تصحيح المسار إذا لزم الأمر.

واعترف بيزوس أيضًا بالمقارنة الحتمية بين شركة Blue Origin وشركة SpaceX، التي أسسها زميله الملياردير إيلون ماسك. وسلط الضوء على أهمية الحسم باعتباره سرًا لنجاح SpaceX. إن قدرة ماسك على اتخاذ القرارات بسرعة خلال الاجتماعات الفنية سمحت لشركة SpaceX بالتقدم بسرعة، في حين تعاني العديد من الشركات من طبقات من البيروقراطية وبطء عمليات اتخاذ القرار.

ولتحقيق تقدم أسرع، قام بيزوس مؤخرًا باستبدال الرئيس التنفيذي لشركة Blue Origin، بوب سميث، بديف ليمب، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة Amazon معروف بأسلوبه القيادي الحاسم. هذا التغيير في القيادة، إلى جانب الاستعداد الوشيك لشركة Blue Origin لصاروخ New Glenn، قد غرس التفاؤل في بيزوس. وكشف أنه يتوقع أن يتم الإطلاق الأول لـ New Glenn في عام 2024.

في حين أن بيزوس لم يتطرق بشكل مباشر إلى تعليقات ماسك حول قدرات الصواريخ المدارية لشركة بلو أوريجين، إلا أنه أظهر احترامًا لإنجازات ماسك. "لا توجد طريقة يمكن أن تحصل بها على Tesla وSpaceX دون أن تكون قائدًا مقتدرًا. وأشار بيزوس إلى أن هذا مستحيل.

وفي سعيها لأن تصبح شركة أكثر حسمًا، تهدف Blue Origin إلى تسريع تقدمها، وتطوير أساليب تصنيع فعالة من حيث التكلفة، والوصول في النهاية إلى المدار بأهدافها الطموحة لاستكشاف الفضاء.