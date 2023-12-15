نظرة داخلية على رؤية جيف بيزوس لشركة Blue Origin

في مقابلة أجريت معه مؤخراً، ناقش جيف بيزوس، مؤسس أمازون وبلو أوريجين، رؤيته لشركة الفضاء وخططه لتسريع تقدمها. ومع اعترافه بتخلف شركة Blue Origin من حيث التنفيذ مقارنة بمنافستها SpaceX، أعرب بيزوس عن التزامه بتغيير الأمور.

وسلط بيزوس الضوء على حاجة شركة Blue Origin إلى أن تصبح شركة أكثر حسمًا، مشددًا على أهمية تحمل مخاطر التكنولوجيا المناسبة واتخاذ قرارات سريعة. وشدد على أهمية وجود ثقافة تدعم التفكير الطموح والقدرة على تغيير المسار إذا لزم الأمر. ويعكس هذا النهج نجاح شركة SpaceX، التي يُعجب بها بيزوس بسبب عملية صنع القرار الحاسمة التي تتبعها.

لتسهيل هذا التحول نحو الحسم، أجرى بيزوس تغييرات في قيادة بلو أوريجين، فاستبدل الرئيس التنفيذي بديف ليمب، وهو مدير تنفيذي سابق في أمازون. ومن المتوقع أن تجلب هذه الخطوة إحساسًا بالإلحاح وتسريع تقدم الشركة.

وبينما واجهت شركة Blue Origin انتكاسات، لا يزال بيزوس متفائلاً بشأن المستقبل. وأعرب عن ثقته في الوصول إلى المدار قريبًا، مع اقتراب صاروخ الشركة New Glenn من الاستعداد. حتى أن بيزوس ألمح إلى احتمال إطلاقه في عام 2024، مرددًا تصريحات سابقة أدلى بها مسؤول في شركة Blue Origin.

عندما سئل بيزوس عن إيلون ماسك، اتخذ الطريق السريع وأشاد بإنجازاته كقائد قادر. على الرغم من الاختلافات في الشخصيات العامة، أقر بيزوس بنجاح مشاريع ماسك، بما في ذلك تيسلا وسبيس إكس.

وفي الختام، فإن جيف بيزوس مصمم على تحويل Blue Origin إلى شركة فضاء أكثر حسمًا ونجاحًا. ومع وجود قيادة جديدة والتركيز المتجدد على اتخاذ القرار السريع، قد تكون Blue Origin على وشك تحقيق نتائج ملموسة، مما يدفع حدود استكشاف الفضاء والابتكار.