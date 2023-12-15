تهدف شركة Blue Origin إلى أن تصبح الشركة الأكثر حسمًا في العالم، وفقًا لجيف بيزوس

خلال مقابلة أجريت مؤخرًا مع عالم الكمبيوتر ليكس فريدمان، شارك مؤسس أمازون جيف بيزوس أفكاره حول شركته لاستكشاف الفضاء Blue Origin. واعترف بيزوس بأن شركة Blue Origin كانت بطيئة في تنفيذها مقارنة بشركة SpaceX، وعزا ذلك إلى الحاجة إلى سرعة أكبر وإلحاح أكبر. وأكد بيزوس أنه ترك منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون ليكرس نفسه لشركة Blue Origin وتوفير الطاقة والشعور بالإلحاح اللازم لدفع الشركة إلى الأمام.

لتسريع التقدم، ذكر بيزوس أن بلو أوريجن تهدف إلى أن تصبح الشركة الأكثر حسمًا في العالم. وهذا ينطوي على تحمل المخاطر المناسبة في اعتماد التقنيات الجديدة واتخاذ قرارات سريعة. وشدد بيزوس على أهمية وجود فريق طموح وماهر تقنيًا يمكنه تقييم الخيارات المختلفة بسرعة واتخاذ خيارات حاسمة. هذا النهج، الذي يتسم بالجرأة والفعالية في اتخاذ القرار، يتناقض مع عمليات صنع القرار البطيئة والبيروقراطية التي غالباً ما نراها في الشركات أو الوكالات الحكومية.

أقر بيزوس أيضًا بالحاجة إلى التغيير في قيادة شركة Blue Origin. استبدلت الشركة مؤخرًا رئيسها التنفيذي، بوب سميث، بديف ليمب، وهو مدير تنفيذي سابق في أمازون معروف بنهجه الحاسم في الأعمال. وأعرب بيزوس عن تفاؤله بشأن مستقبل بلو أوريجين، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المدار. وكشف أن صاروخ الشركة نيو جلين يقترب من الاستعداد، ومن المتوقع إطلاقه الأول في عام 2024.

عندما سُئل عن إيلون ماسك، اتخذ بيزوس موقفًا دبلوماسيًا وأشاد بقدرات ماسك القيادية. واعترف بالإنجازات الرائعة التي حققتها شركتا ماسك، Tesla وSpaceX، وشدد على أن هذا النجاح هو شهادة على قدرات Musk كقائد.

بشكل عام، تتمحور رؤية بيزوس لشركة Blue Origin حول أن تصبح أكثر حسمًا وكفاءة من أجل اللحاق بالمنافسين مثل SpaceX. ومن خلال تعزيز ثقافة جريئة وطموحة تقنيًا، يهدف بيزوس إلى دفع Blue Origin إلى عصر جديد من استكشاف الفضاء وتحقيق تقدم كبير في المستقبل القريب.