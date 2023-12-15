يهدف Blue Origin إلى زيادة السرعة والحسم

أجرى جيف بيزوس، مؤسس أمازون وبلو أوريجين، مؤخرًا مقابلة لمناقشة شركته الفضائية والتقدم الذي أحرزته. وبينما أقر بيزوس بأن شركة Blue Origin كانت بطيئة في تنفيذ أهدافها، فقد أعرب عن تصميمه على تسريع تقدم الشركة.

صرح بيزوس أن شركة Blue Origin تهدف إلى أن تصبح الشركة الأكثر حسماً في العالم في أي صناعة. وشدد على أهمية المخاطرة المناسبة واتخاذ القرارات السريعة، حتى لو كانت تتطلب تصحيح المسار في وقت لاحق. هدف Blue Origin هو أن يكون لديها ثقافة تدعم التفكير الطموح واتخاذ القرار السريع.

المقارنة بين Blue Origin وSpaceX أمر لا مفر منه، بالنظر إلى أن كلا الشركتين لديهما مؤسسين مليارديرات. وسلط بيزوس الضوء على أهمية الحسم، وهي الجودة التي ساهمت في نجاح SpaceX. من خلال اتخاذ القرارات بسرعة وقبول المسؤولية عنها، تمكنت SpaceX من المضي قدمًا وتحقيق إنجازات ملحوظة.

وإدراكاً منه للحاجة إلى التغيير، قام بيزوس مؤخراً باستبدال الرئيس التنفيذي لشركة بلو أوريجين، بوب سميث، بديف ليمب، وهو مسؤول تنفيذي سابق في أمازون معروف بقيادته الحاسمة. ومن المتوقع أن يساعد هذا التحول في الإدارة شركة Blue Origin على تسريع تقدمها وتحقيق نتائج ملموسة.

وأعرب بيزوس عن تفاؤله بشأن مستقبل شركة بلو أوريجين، خاصة فيما يتعلق بصاروخ الشركة نيو جلين. وذكر أنه من المتوقع أن يتم الإطلاق الأول لـ New Glenn في عام 2024. وتركز Blue Origin على معدل التصنيع، مما يضمن إنشاء القدرة على إنتاج عشرين صاروخًا سنويًا.

فيما يتعلق بالتنافس مع شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، اتخذ بيزوس الطريق السريع وأشاد بقدرات ماسك كقائد. ومع اعترافه بالمنافسة، أكد بيزوس على ضرورة الحكم على الأفراد بناءً على إنجازاتهم وليس على شخصياتهم العامة.

وفي الختام، فإن شركة Blue Origin عازمة على زيادة سرعتها وحسمها للحاق بمنافسيها في صناعة الفضاء. مع وجود مدير تنفيذي جديد على رأس الشركة والتقدم في تطوير صاروخ New Glenn، يبدو أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها وإحداث تأثير كبير في استكشاف الفضاء.