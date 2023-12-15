يتحدث جيف بيزوس عن خطط Blue Origin المستقبلية

في مقابلة أجريت معه مؤخراً، ناقش جيف بيزوس، مؤسس أمازون وبلو أوريجن، الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لشركته الفضائية. ومع اعترافه بالتقدم البطيء الذي حققته شركة Blue Origin مقارنة بشركة SpaceX، أعرب بيزوس عن تصميمه على جعلها أكثر حسمًا وكفاءة في عملياتها. وكشف أن قراره بالتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون كان مدفوعًا برغبته في تخصيص المزيد من الوقت والطاقة لشركة Blue Origin.

أوجز بيزوس رؤيته لشركة Blue Origin، مشيرًا إلى أن الشركة تهدف إلى أن تصبح الشركة الأكثر حسمًا في أي صناعة. وشدد على أهمية تحمل المخاطر التكنولوجية المناسبة واتخاذ القرارات السريعة وغرس ثقافة الجرأة داخل المنظمة. ويعتقد بيزوس أن التحلي بالحسم والطموح سيمكن شركة Blue Origin من تسريع تقدمها وتحقيق أهدافها.

ولا مفر من إجراء مقارنات مع شركة SpaceX، وهي شركة فضاء بارزة أخرى يقودها إيلون ماسك. أدرك بيزوس أهمية الحسم في نجاح سبيس إكس وأعرب عن اهتمامه بمحاكاة هذا النهج. وشدد على ضرورة اتخاذ القرارات بسرعة والاستعداد لتغيير المسار إذا لزم الأمر.

وكجزء من جهود Blue Origin لتسريع التقدم، قام Bezos مؤخرًا بتعيين Dave Limp، المدير التنفيذي السابق لشركة Amazon، رئيسًا تنفيذيًا لشركة Blue Origin. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحرك نحو الحسم إلى إحداث تغيير إيجابي في وتيرة تطور الشركة.

وبالنظر إلى المستقبل، أعرب بيزوس عن تفاؤله بشأن الإنجازات القادمة لشركة Blue Origin. وذكر أن صاروخ الشركة New Glenn يقترب من الاستعداد وتوقع أن يتم الإطلاق الأول في عام 2024. وأكد بيزوس أيضًا على أهمية معدل التصنيع في بناء القدرة على إطلاق عشرين صاروخًا سنويًا.

عندما سئل بيزوس عن إيلون ماسك، اتخذ الطريق السريع وأثنى على قدرات ماسك كقائد. لقد أقر بأن الحكم على شخص ما بناءً على شخصيته العامة فقط ليس كافيًا، واعترف بإنجازات " ماسك " كدليل على مهاراته القيادية.

بشكل عام، سلطت مقابلة بيزوس الضوء على تصميم Blue Origin على التقدم بسرعة واللحاق بمنافسي الصناعة مثل SpaceX. إن تركيز الشركة على الحسم واتخاذ القرارات الجريئة يدل على اتجاه جديد لشركة Blue Origin، مما قد يمهد الطريق لتحقيق تقدم كبير في المستقبل القريب.