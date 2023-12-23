عمليات التسريح الجماعي للعمال وشيكة لموظفي مجمع تجميع سيارات توليدو جيب

يواجه موظفو مجمع توليدو جيب للتجميع، الذين عادوا مؤخرًا إلى العمل بعد إضراب UAW، القلق من عمليات التسريح الجماعي المحتملة للعمال. أصدرت Stellantis، الشركة الأم لشركة Jeep، إشعارًا تحذيريًا لقيادة UAW Local 12، يشير إلى أن 1,225 موظفًا قد يتأثرون بعمليات التسريح من العمل التي تبدأ في وقت مبكر من 5 فبراير وتستمر حتى 19 فبراير. يمكن أن يمتد تأثير عمليات التسريح هذه إلى 131 من مشغلي الإنتاج وأعضاء الفريق، بالإضافة إلى 1,094 موظفًا إضافيًا.

وفي حين توقع بعض الموظفين إمكانية خفض الوظائف، إلا أن الأخبار تركت الكثيرين يشعرون بالإحباط والإحباط. أعربت إحدى أعضاء UAW وموظفة في شركة Jeep، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، عن خيبة أملها من صفقة UAW واعتقدت أن الإضراب كان بلا جدوى. لقد تلقت مكالمة آلية لإبلاغها بتسريح العمال الوشيك، الأمر الذي كان بمثابة صدمة نظرًا لاختتام المفاوضات مؤخرًا.

على الرغم من أن هذه الموظفة بالتحديد، كونها في رتبة أعلى، تعتقد أنها قد تكون معفاة من تسريح العمال، إلا أنها تظل قلقة بشأن المستقبل الغامض. من خلال اتخاذ تدابير استباقية، تعمل على توفير المال ومتابعة التعليم الإضافي للاستعداد لأية تحديات مستقبلية قد تنشأ. وشددت على أهمية الأمن المالي واكتساب المعرفة لأعضاء UAW، مشيرة إلى أن هذه هي الضمانات الوحيدة ضد المأساة المحتملة.

أدى الإعلان عن تسريح العمال بشكل جماعي في مجمع توليدو لتجميع سيارات الجيب إلى ردود فعل من السلطات المحلية أيضًا. أصدر عمدة توليدو واد كابزوكيويتز بيانًا يسلط الضوء على قلقه على الموظفين المتضررين. كما أعرب السيناتور شيرود برود عن أفكاره حول هذه المسألة.

تم بذل جهود للحصول على بيان من قيادة UAW Local 12 ولكن لم يكن هناك أي رد حتى الآن. WTVG، مصدر هذا التقرير، يشجع القراء على الإبلاغ عن أي أخطاء إملائية أو نحوية في القصة.

في حين أن الظروف المحيطة بتسريح العمال المحتمل تختلف عن تلك التي حدثت في الإضراب الأولي، فإن حالة عدم اليقين والقلق الناتجة عن ذلك بالنسبة لموظفي مجمع توليدو جيب للتجميع تظل كما هي.