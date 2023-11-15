استعد لتحقيق وفورات ضخمة في مبيعات الجمعة السوداء لعام 2023 من JB Hi-Fi

لدى JB Hi-Fi أخبار مثيرة لجميع الباحثين عن الصفقات هناك. هذا العام، بدأوا مبيعاتهم Mega Price Blitz ليوم الجمعة السوداء حتى في وقت أبكر من المعتاد. والجزء الأفضل؟ يمكنك الوصول مبكرًا إلى هذه الصفقات المذهلة بمجرد الاشتراك للحصول على عضوية JB Perks المجانية.

إذا لم تكن على دراية ببرنامج JB Perks، فهو برنامج عضوية تقدمه JB Hi-Fi ويأتي مع مجموعة من المزايا. بدءًا من قسيمة ترحيب بقيمة 10 دولارات وحتى العروض الحصرية والمسابقات وامتيازات أعياد الميلاد، فإن كونك عضوًا في JB Perks له امتيازاته. والآن، يمكنك إضافة الوصول المبكر إلى مبيعات الجمعة السوداء إلى تلك القائمة.

للوصول المبكر إلى مبيعات JB Hi-Fi's Black Friday 2023، كل ما عليك فعله هو التسجيل للحصول على عضوية JB Perks المجانية مسبقًا. بمجرد قيامك بالتسجيل، راقب بريدك الوارد للحصول على مزيد من التعليمات من JB. إنها بهذه السهولة!

الآن، دعنا نتحدث عما يمكنك توقع العثور عليه للبيع خلال صفقة الجمعة السوداء 2023 الرائعة من JB Hi-Fi. على الرغم من عدم الكشف عن العناصر المحددة بعد، يمكننا توقع خصومات كبيرة على وحدات تحكم الألعاب الشهيرة مثل PS5 وXbox Series X|S وNintendo Switch. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تتوقع العثور على خصومات على الأجهزة الطرفية للألعاب المتطورة والملحقات وبالطبع الألعاب نفسها.

للتأكد من عدم تفويت أفضل عروض الألعاب والتكنولوجيا في الجمعة السوداء، ضع إشارة مرجعية على مركز الصفقات الخاص بـ Black Friday 2023 وتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي. سنقوم بتنظيم ومشاركة أفضل المبيعات والصفقات عندما تصبح متاحة. في الواقع، لدينا بالفعل مواعيد عروض الجمعة السوداء لأمازون ومبيعات بلاي ستيشن، وكلاهما يبدأ هذا الأسبوع.

لا تنس وضع علامة على التقويمات الخاصة بك واستعد لتحقيق وفورات هائلة خلال Black Friday 2023 Mega Price Blitz من JB Hi-Fi. تنتظرك أوقات مثيرة، ولا تريد تفويت فرصة الحصول على بعض الصفقات المذهلة. تسوق سعيد!