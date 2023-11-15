لمسة كلاسيكية على الصوت الحديث: تقديم JBL Authentics 300

يعد JBL Authentics 300 بمثابة شهادة على الفلسفة القائلة بأن كل شيء قديم أصبح جديدًا مرة أخرى. بفضل تصميمه القديم الذي لا لبس فيه، يضفي هذا مكبر الصوت لمسة من الحنين إلى إعداد الصوت المنزلي الخاص بك. مستوحاة من مكبرات الصوت المنزلية JBL L100 الشهيرة من السبعينيات، تتميز Authentics 1970 بشبكة أمامية Quadrex وإطار من الألومنيوم وغلاف مغلف بالجلد الصناعي. في حين أن المواد قد تكون حديثة، إلا أنها تشيد بالجلد الأصلي والجماليات الكلاسيكية للماضي.

ولكن لا تدع مظهرها القديم يخدعك - فقد تم تجهيز JBL Authentics 300 بأحدث التقنيات لتوفير جودة صوت استثنائية. مع قوة 100 واط، ومكبرات صوت مزدوجة مقاس 25 مم، ومكبر صوت مقاس 5.25 بوصة، فإن مكبر الصوت المدمج هذا يتميز بقوة كبيرة. فهو يوفر نطاق تردد يتراوح من 45 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، مما يوفر نطاقًا واسعًا من الصوت لمتعة الاستماع الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، مع توقيع الصوت الكلاسيكي من JBL، يمكنك توقع تجربة صوتية متوازنة وغامرة.

يقدم Authentics 300 أيضًا مجموعة من الميزات المريحة. وهو متوافق مع كل من Google Assistant وAmazon Alexa، مما يسمح لك بالتحكم في الموسيقى دون استخدام اليدين. يوفر تطبيق JBL One تكاملًا سلسًا مع أجهزتك الذكية، مما يتيح لك الوصول إلى خدمات البث المختلفة ويسمح لك بتخصيص إعدادات EQ الخاصة بك. بالإضافة إلى ذلك، يدعم مكبر الصوت تقنية Bluetooth 5.3 وWi-Fi 6 AX، كما أنه يحتوي على منفذ Ethernet لاتصال مستقر ومتعدد الاستخدامات.

بفضل حجمها الصغير ومقبض الحمل المدمج، تعد JBL Authentics 300 مثالية للاستماع أثناء التنقل. ويضمن عمر البطارية الذي يصل إلى 8 ساعات إمكانية الاستمتاع بأغانيك المفضلة أينما كنت. سواء كنت تستضيف حفلة شواء في الفناء الخلفي أو تسترخي في غرفة معيشتك، فقد تم تصميم مكبر الصوت متعدد الاستخدامات هذا لتلبية احتياجاتك.

في الختام، تجمع JBL Authentics 300 بين الجماليات القديمة والتكنولوجيا الحديثة لتقديم تجربة صوتية فريدة حقًا. إن تصميمه الأنيق وصوته القوي وميزاته المريحة يجعله خيارًا متميزًا لأي متحمس للموسيقى. استعد للشروع في رحلة عبر الزمن مع هذا المتحدث الرائع.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يمكن مقارنة JBL Authentics 300 بالنماذج الأخرى في المجموعة؟

ج: يقع JBL Authentics 300 في منتصف المجموعة، ويقدم مزيجًا متوازنًا من الميزات والأداء. إنه يقع بين Authentics 200، وهو أصغر قليلاً وأكثر ملاءمة للميزانية، وAuthentics 500، الذي يوفر خرج طاقة أعلى وميزات إضافية مثل Dolby Atmos 3.1.

س: هل يمكن استخدام JBL Authentics 300 في إعداد متعدد الغرف؟

ج: نعم، يدعم JBL Authentics 300 التشغيل في غرف متعددة، مما يسمح لك بمزامنة مكبرات صوت متعددة في جميع أنحاء منزلك للحصول على تجربة صوتية سلسة.

س: ما هي المواد المستخدمة في بناء JBL Authentics 300؟

ج: يتميز Authentics 300 بقماش معاد تدويره بنسبة 100%، و85% من البلاستيك المعاد تدويره، و50% من الألومنيوم المعاد تدويره، مما يجعله خيارًا صديقًا للبيئة للمستهلكين المهتمين بالبيئة.

(المصدر: jbl.com)