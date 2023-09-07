اليابان تطلق بنجاح مركبة فضائية لاستكشاف القمر

أطلقت اليابان بنجاح صاروخًا يحمل مركبتها الفضائية لاستكشاف القمر، حيث تهدف البلاد إلى أن تصبح خامس دولة في العالم تهبط على سطح القمر. أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أن الصاروخ H-IIA أقلع من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب اليابان وأطلق مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM) كما هو مخطط له.

وتهدف هذه المهمة، التي يطلق عليها اسم "قناص القمر"، إلى تحقيق هبوط دقيق على مسافة 100 متر من الموقع المستهدف، وهو أكثر دقة من المهام السابقة. تعد القدرة على الهبوط بدقة على الأجرام السماوية ذات الجاذبية الكبيرة مثل القمر علامة بارزة في استكشاف الإنسان للفضاء. وتعتقد وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أن هذا الإنجاز سيمهد الطريق للبعثات المستقبلية إلى المزيد من الكواكب التي تعاني من ندرة الموارد.

يمثل إطلاق SLIM أيضًا معلمًا مهمًا آخر لجهود اليابان في استكشاف الفضاء. بالإضافة إلى المركبة الفضائية لاستكشاف القمر، حمل الصاروخ H-IIA أيضًا مهمة التصوير والتحليل الطيفي بالأشعة السينية (XRISM)، وهو مشروع مشترك بين JAXA وناسا ووكالة الفضاء الأوروبية. سوف يقوم XRISM بقياس سرعة وتكوين الفضاء بين المجرات، مما يوفر معلومات قيمة لدراسة تكوين الأجرام السماوية وكشف أسرار أصول الكون.

وشهدت اليابان انتكاسات في محاولات سابقة، بما في ذلك فقدان الاتصال مع المسبار القمري أوموتيناشي وتحطم مركبة الهبوط Hakuto-R Mission 1. ومع ذلك، فإن الإطلاق الناجح لـ SLIM وXRISM يوضح التزام اليابان المستمر بتعزيز استكشاف الفضاء.

تمتد طموحات البلاد الفضائية إلى ما هو أبعد من استكشاف القمر. تخطط اليابان لإرسال رواد فضاء إلى القمر في أواخر عشرينيات القرن الحالي، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء.

وفي الختام، أطلقت اليابان بنجاح مركبتها الفضائية لاستكشاف القمر، مما يمثل خطوة مهمة أخرى في جهود البلاد لاستكشاف الفضاء. ستساهم قدرات الهبوط الدقيقة لـ SLIM والتقدم العلمي الذي جلبه XRISM في فهمنا للكون وتمهيد الطريق للمهام الفضائية المستقبلية. إن التزام اليابان باستكشاف الفضاء واضح، وسيكون من المثير أن نرى الاكتشافات والإنجازات التي تنتظرنا.

التعاريف:

- SLIM: مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر، وهي مركبة فضائية لاستكشاف القمر طورتها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

- جاكسا: وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وكالة الفضاء الوطنية اليابانية.

-XRISM: مهمة التصوير والتحليل الطيفي بالأشعة السينية، وهو مشروع مشترك بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ووكالة ناسا (NASA) ووكالة الفضاء الأوروبية.

– H-IIA: نوع من الصواريخ تصنعه وتشغله شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة نيابة عن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

مصادر:

– وكالة أسوشيتد برس (لم يتم توفير عنوان URL)