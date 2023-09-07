اليابان تطلق مركبة فضائية لاستكشاف القمر على أمل الهبوط على سطح القمر

أطلقت اليابان بنجاح مركبتها الفضائية لاستكشاف القمر، Smart Lander for Investigating Moon (SLIM)، على متن صاروخ محلي الصنع H-IIA. وتهدف المهمة إلى أن تصبح الدولة الخامسة في العالم التي تهبط على سطح القمر بحلول أوائل العام المقبل. وانطلق الصاروخ من مركز تانيغاشيما الفضائي في جنوب اليابان، ومن المتوقع أن يهبط على سطح القمر على بعد 100 متر من موقع هدفه.

الهدف الرئيسي لـ SLIM، الذي يطلق عليه اسم "قناص القمر"، هو تحقيق هبوط عالي الدقة وإثبات قدرة اليابان على الهبوط بالضبط في المكان المقصود على القمر. ستستخدم المهمة التي تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار مسارًا طويلًا وموفرًا للوقود، ومن المقرر أن تبدأ الهبوط بحلول شهر فبراير. وكانت المحاولات السابقة التي قامت بها اليابان للهبوط على القمر قد باءت بالفشل، لكن البلاد لا تزال مصممة على نجاح هذه المهمة.

ويأتي الإطلاق بعد أسبوعين فقط من نجاح الهند في هبوط مركبة فضائية على القمر وتحطم مركبة الهبوط الروسية لونا 25 أثناء اقترابها من سطح القمر. ومع ذلك، يهدف SLIM إلى الهبوط على الجانب القريب من القمر بالقرب من Mare Nectaris، وهو بحر قمري يمكن رؤيته كبقعة مظلمة من الأرض. وسيركز في المقام الأول على اختبار التكنولوجيا المتقدمة لمعالجة الصور والبصريات وتحليل تركيبة صخور الزبرجد الزيتوني بالقرب من مواقع الهبوط بحثًا عن معلومات حول أصل القمر.

بالإضافة إلى SLIM، حمل الصاروخ H-IIA أيضًا القمر الصناعي لمهمة التصوير والتحليل الطيفي بالأشعة السينية (XRISM)، وهو مشروع مشترك بين JAXA وNASA ووكالة الفضاء الأوروبية. سيراقب هذا القمر الصناعي رياح البلازما التي تتدفق عبر الكون، مما يوفر رؤى قيمة حول تطور النجوم والمجرات.

تم تشغيل عملية الإطلاق بواسطة شركة Mitsubishi Heavy Industries، وهذه المهمة الناجحة جعلت معدل نجاح الصاروخ الياباني H-IIA يقترب من 98%. وواجهت البعثات الفضائية اليابانية انتكاسات مؤخرا، بما في ذلك فشل إطلاق صاروخ إبسيلون الصغير في عام 2022 وانفجار المحرك أثناء اختبار في يوليو. وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل اليابان ملتزمة بأهدافها في استكشاف الفضاء، بما في ذلك إرسال رائد فضاء إلى سطح القمر في النصف الأخير من عشرينيات القرن الحالي كجزء من برنامج أرتميس التابع لناسا.

مصادر:

- كانتارو كوميا - رويترز

– وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)