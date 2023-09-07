اليابان تطلق صاروخًا يحمل تلسكوبًا للأشعة السينية ومركبة هبوط قمرية

أطلقت اليابان بنجاح صاروخا من مركز تانيغاشيما الفضائي يوم الخميس، يحمل تلسكوبا للأشعة السينية ومركبة هبوط صغيرة على سطح القمر. تم بث الإطلاق عبر الفيديو المباشر بواسطة وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA).

تم وضع القمر الصناعي لمهمة التصوير والتحليل الطيفي بالأشعة السينية (XRISM) في مدار حول الأرض بعد حوالي ثلاثة عشر دقيقة من الإطلاق. سيقوم XRISM بقياس سرعة وتكوين الأجرام السماوية، مما يساعد في دراسة كيفية تشكل هذه الأجرام والمساهمة في فهمنا لأصول الكون.

وستعمل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ووكالة ناسا معًا لدراسة قوة الضوء عند أطوال موجية مختلفة، ودرجة حرارة الأجرام السماوية، وكذلك أشكالها وسطوعها. وتهدف المهمة إلى توفير معلومات قيمة حول خصائص البلازما الساخنة، والتي يمكن استخدامها في تطبيقات مختلفة مثل التئام الجروح، وتصنيع شرائح الكمبيوتر، والتنظيف البيئي.

يرافق تلسكوب الأشعة السينية مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر (SLIM)، وهي مركبة هبوط قمرية خفيفة الوزن. وتم فصل SLIM بنجاح عن الصاروخ، ومن المتوقع أن يحاول الهبوط على سطح القمر مطلع العام المقبل.

تعمل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية على تطوير "تقنية الهبوط الدقيق" لتحسين دقة الهبوط على سطح القمر والمسابير المستقبلية. تم تصميم Smart Lander للهبوط على مسافة 100 متر تقريبًا من الهدف المقصود، مما يسمح بهبوط أكثر أمانًا واستكشاف أكثر دقة.

ويأتي هذا الإطلاق في وقت تركز فيه البلدان حول العالم مرة أخرى على استكشاف القمر. وحتى الآن، لم تنجح سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند في الهبوط على سطح القمر. وفي الشهر الماضي، هبطت مركبة فضائية هندية بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، بينما باءت محاولة روسية للعودة إلى القمر بالفشل. وفي وقت سابق من هذا العام، صدمت شركة يابانية خاصة مركبة هبوط أثناء محاولة الهبوط على سطح القمر.

المصدر: وكالة أسوشيتد برس عبر AP News