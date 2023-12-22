Jägerbomb: هل هي أكثر ضرراً من الكوكايين؟

تشير الأبحاث إلى أن الكوكتيل الشهير Jägerbomb يمكن أن يكون ضارًا بصحتك تمامًا مثل تعاطي الكوكايين. تتكون Jägerbomb من جرعة من Jägermeister ممزوجة بمشروب طاقة، مثل Red Bull. يمكن أن يكون لخلط الكحول ومشروبات الطاقة آثار صحية خطيرة، مماثلة للتأثير الضار للكوكايين.

يعتبر الكحول من المواد المسببة للاكتئاب، بينما تعمل مشروبات الطاقة كمنشطات. تحتوي مشروبات الطاقة غالبًا على كميات أعلى بكثير من الكافيين مقارنة بالمشروبات الغازية العادية، وفي بعض الأحيان تصل إلى عشرة أضعاف ذلك. إن استهلاك هذه المشروبات المختلطة لا يؤدي إلى تسريع معدل ضربات القلب فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إحداث تغييرات في الدماغ تعكس تأثيرات الكوكايين.

اكتشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة بوردو في عام 2016 أن Jägerbombs تسبب تغيرات سريعة في الكيمياء العصبية للدماغ. ويوضح البروفيسور ريتشارد فان راين، أحد أعضاء فريق البحث، أن الجمع بين هذه المواد يدفع الأفراد إلى ما هو أبعد من الحد الذي يؤدي إلى تغييرات سلوكية وتحولات كيميائية عصبية لا تحدث عند تناول أي من المادتين بشكل منفصل.

علاوة على ذلك، كشفت الدراسة أن الاستهلاك المتكرر لـ Jägerbombs يمكن أن يزيد من احتمالية الرغبة في تعاطي المخدرات مثل الكوكايين في المستقبل. أظهرت أدمغة الفئران المعرضة للمشروبات الكحولية التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين انخفاضًا في المتعة الناتجة عن استهلاك الكوكايين، مما أدى إلى احتمال زيادة استخدام الكوكايين كوسيلة لتحقيق التأثير المطلوب. هذه التغييرات الدائمة في وظائف المخ تجعل من الصعب على متعاطي المخدرات الإقلاع عن التدخين وتزيد من احتمالية تعاطي المخدرات في وقت لاحق من الحياة.

كما حذر باحثون من جامعة فيكتوريا في كندا من الآثار الخادعة لمشروبات الطاقة. تخفي هذه المشروبات التأثيرات المسكرة للكحول، مما يجعل الأفراد يقللون من شأن مستوى ضعفهم. يؤدي هذا غالبًا إلى البقاء خارج المنزل لفترة أطول، واستهلاك المزيد من الكحول، والانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، واعتماد ممارسات الشرب الخطرة.

وبالنظر إلى المخاطر الصحية المحتملة، قد يكون من الحكمة الاستمتاع بمشروب جاجيرميستر في شكله النقي دون إضافة مشروبات الطاقة. يجب أن تكون حماية رفاهيتك دائمًا لها الأولوية على الانغماس في الكوكتيلات العصرية.