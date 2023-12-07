الحكم على رجل من جاكسونفيل بالسجن بتهمة إساءة استخدام أموال برنامج حماية الراتب

حُكم على رجل من جاكسونفيل بالسجن لمدة عام بتهمة إساءة استخدام ما يقرب من مليون دولار من أموال قرض برنامج حماية الراتب (PPP). اعترف كينيث لاندرز بأنه مذنب في جريمة الاحتيال وغسل الأموال للإغاثة من فيروس كورونا، وحُكم عليه بمصادرة 1 دولار تم اكتسابها من خلال الاحتيال في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان لاندرز قد قدم معلومات ووثائق كاذبة في عامي 2020 و2021 للحصول على سبعة قروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية 910,000 آلاف دولار، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. وبدلاً من استخدام الأموال لدعم الشركات والموظفين على النحو المنشود، اختلس لاندرز الأموال لتغطية النفقات الشخصية.

اكتشف المحققون أن لاندرز أنفق الأموال على سلع فاخرة، بما في ذلك ساعة رولكس ذهبية وسيارة جاكوار XKE رودستر قديمة بقيمة 87,000 ألف دولار. كما قام أيضًا بسحب أكثر من 100,000 ألف دولار نقدًا، وكتب شيكات لنفسه، وقام بتعبئة حسابه المصرفي الشخصي. بالإضافة إلى ذلك، استخدم لاندرز الأموال لسداد ديونه، بما في ذلك الرهون العقارية على منزله المواجه للبحر وأعمال الإطارات.

وتمكنت وزارة العدل من استرداد 272,000 ألف دولار من لاندرز وصادرت أربعة من ممتلكاته، بالإضافة إلى أربع مركبات. وسيُطلب من لاندرز أيضًا بيع منزله وأعمال الإطارات لسداد الحكومة وإعادة ما لا يقل عن 910,000 آلاف دولار إلى دافعي الضرائب.

وأكدت مساعدة الوكيل الخاص المسؤول عن مصلحة الضرائب، تارا ريد، أن الحكومة ملتزمة بمحاكمة أولئك الذين يحتالون على دافعي الضرائب، مشيرة إلى أن "كل شخص يختار خرق القانون والاحتيال على الحكومة، سنعثر عليه وسنحاكمه على أكمل وجه". حد."

تسلط القضية الضوء على أهمية المساءلة والجهود المبذولة لمنع إساءة استخدام أموال الإغاثة من فيروس كورونا. إنه بمثابة تذكير بأن الأفراد الذين يستغلون مثل هذه البرامج سيواجهون عواقب وخيمة على أفعالهم.